“เลียม เพย์น” โดนถล่มหนักหลังไม่ให้เกียรติความสำเร็จของวง “BTS”

ในพอดแคสต์ที่ชื่อว่า “Impulsive with Logan Paul” เลียม เพย์น ได้ไปเป็นแขกรับเชิญพร้อมกับพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของวง One Direction รวมถึงข่าวฉาวความสัมพันธ์ระหว่าง เซย์น มาลิค กับ จีจี้ ฮาดิด นอกจากนั้นยังมีเรื่องข่าวฉาวที่เขาแซะ จัสติน บีเบอร์ รวมถึงบอยแบนด์เคป็อปบางวงโดย โลแกน พอล ได้พูดถึง เลียม เพย์น โดยใช้ประโยคว่าซึ่งก็ได้ตอบกลับว่าแม้ว่าทั้ง 2 คนจะไม่ได้กล่าวถึงวง BTS แต่คำพูดของทั้งคู่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่า ARMYs แฟนคลับของ BTS เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนได้แสดงความเห็นว่า หากเทียบช่วงเวลาของ BTS นับว่ายิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จกว่า One Direction และ ศิลปินเกาหลีก็ไม่ใช่ “พวกเคป็อป” อย่างที่ใช้เรียกกันด้วย นอกจากนั้นยังมีการเปรียบเทียบความสำเร็จต่างๆของ BTS กับ One Direction อย่างมากมายการเชื่อมั่นว่าพอดแคสต์ Impulsive with Logan Paul ได้กระทบกระเทียบ BTS ก็เนื่องมาจากเวลานั้นเป็นช่วงที่วง BTS ได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์ถึงประเด็นความเกลียดชังคนเอเชียที่ทำเนียบขาว และพูดคุยกับประธานาธิบดี โจ ไบเด็น ซึ่งกลายเป็นกระแสที่คนพูดถึงอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ตด้วย