สุดปัง! “นิต้า-อนิพรรณ” ทุ่มสุดตัว ลุยงานเบื้องหลังปั้นรายการ “9low on top” ส่ง T-pop ไทย เทรนที่เกาหลีใต้

เซอร์ไพรส์หนักมาก! สาวเก่งนิวเจน “นิต้า-อนิพรรณ” นักแสดง นางแบบ ดีกรีพี่สาวตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ “แนท-อนิพรณ์” ขออัปเวลนั่งแท่นบอสคนเก่งแห่ง บริษัท Showmade Thailand จำกัด ทุ่มทุนสร้างกว่า 8 หลัก ลุยงานโปรดักชั่นเงินล้าน ผลิตรายการเซอร์ไวเวอร์ค้นหาบอยแบนด์สัญชาติไทยกลิ่นอายกิมจิ กับรายการค้นหาศิลปินหน้าใหม่ “9low on top” ( glow on top สะกดด้วยตัวเลข 9 แทนตัว g) รายการค้นหาดาวดวงใหม่ในรูปแบบเซอร์ไวเวอร์ ที่ล้ำและเริ่ดกว่าใครในยุค 5G ร่วมกับบริษัทบันเทิงชั้นนำของวงการบันเทิงเกาหลีใต้อย่าง Showmade เพื่อส่งบอยแบนด์กลุ่มนี้ไปฝึกฝนสไตล์ K-Pop ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 2 เดือน จากมืออาชีพตัวจริง เสียงจริง พร้อมเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Showmade Thailand รับงานบันเทิงรัวๆในเส้นทางดนตรีระดับอินเตอร์รายการ 9low on top ยังสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีฝัน สู่การเป็นไอดอลชาย แบบไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดความสามารถ และ เพิ่มเติมโอกาสครั้งใหญ่ ครั้งสำคัญครั้งแรกให้กลุ่ม Transman เข้าร่วมคัดเลือกฟาดฟันกันแบบตัวต่อตัวในครั้งนี้ด้วย ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์จากเมนเทอร์คนดังสายเพลงจากฝั่งไทย และ ฝั่งเกาหลีใต้ที่ท๊อปฟอร์มตัวพ่อตัวแม่สุดๆ เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-19 มิถุนายน 2022 ผ่านลิงค์ https://0gewltihqt1.typeform.com/to/jpVEzZCY หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลของ #9lowontop (FB: 9lowontop,IG: @9lowontop)