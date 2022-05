"มันจบแล้วเพ่" ตำรวจสั่งอายัดทรัพย์ Luna Foundation Guard พร้อมข้อกล่าวหา Do Kwon อีกเพียบ

จากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุถึงสำนักงานตำรวจของเกาหลีใต้ ได้ลงนามสั่งระงับการซื้อขายเหรียญ LUNA พร้อมทั้งขอให้มีการอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับ Luna Foundation Guard เพื่อป้องกันไม่ให้เงินถูกถอนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานตำรวจนครบาลโซลขอให้ห้าม Luna Foundation Guard ดำเนินการใดๆ ซึ่งทางตำรวจอ้างว่าพบเบาะแสที่อาจเชื่อมโยงองค์กรกับการยักยอกฟอกเงินขณะที่นักลงทุนชื่อดังชาวเกาหลีหลายคนขอให้ Do Kwon ซีอีโอของ Terraform Labs ซึ่งถูกสอบสวนและถูกฟ้องร้องเรื่องการล่มสลายของ TerraUSD (UST) ส่งผลให้เกิดการรื้อฟื้นประเด็น "Grim Reaper" ซึ่งเป็นทีมสืบสวนร่วมในด้านการเงินและอาชญากรรมด้านหลักทรัพย์ของเกาหลี โดยเฉพาะโปรโตคอล Terra's Anchor ซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi หรือไม่นอกจากนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติของเกาหลีได้มีการพบปะกับผู้บริหารกระดานเทรดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax เนื่องจากกระดานเทรดเหล่านั้นอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในข้อห้ามการแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดยอ้างถึงกระดานเทรดต่างประเทศที่ยังมีการซื้อขายตามปกติ ซึ่งหากมีการห้ามการซื้อขาย อาจทำให้นักลงทุนเสียโอกาส และอาจนำมาซึ่งผลเสียคือการฟ้องร้องต่อกระดานเทรดที่ปิดกั้นโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนเหล่านั้นได้ แม้ว่าการประชุมครั้งนี้จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันต่อผู้บริหารกระดานแลกเปลี่ยนเหล่านี้ก็ตามตามรายงานของ Newspim ระบุว่า Yoon Chang-Hyeon ประธานคณะกรรมการพิเศษ People's Strength Virtual Assets กล่าวบน Facebook ว่า "เราจะตรวจสอบมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์" โดยยึดหลักเหตุและผลที่จะคาดหวังว่าตัวแทนจากการแลกเปลี่ยนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุน จากความผิดพลาดของ Terra (LUNA) ในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ Newspim ยังรายงานด้วยว่าสมัชชาแห่งชาติเกาหลีกำลังริเริ่มที่จะควบคุมการลงโทษในเรื่องนี้ขณะที่บริษัทแลกเปลี่ยนสองแห่งได้ออกคำเตือนบนเว็บไซต์กระดานเทรดของพวกเขาโดย Coinone ได้หยุดการให้บริการธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยน LUNA แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม และ Binance ก็ระงับการซื้อขายแบบสปอตบางส่วนเช่นกันทั้งนี้แม้ว่ารายงานอย่างเป็นทางการนี้จะเข้าร่วมกับเรื่องราวการพัฒนาที่กว้างขึ้น แต่คำขอไปยังบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตและการสอบสวนของ Do Kwon นั้นไม่ได้เชื่อมโยงกัน การดำเนินการของรัฐสภาและทางการเกาหลีทำให้ชัดเจนว่าเกาหลีเต็มใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อไปยังจุดต่ำสุดของระบบนิเวศ Terra ที่ล่มสลายขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเข้าร่วมงาน thaifex anuga asia 2022 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ได้กล่าวถึง Do Kwon ในมุมมองของคนเกาหลีว่านอกจากนี้ผู้สื่อข่าวของ SBS ได้เข้าตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานของ TerraLabs (TFL) ซึ่งระบุในเอกสารอ้างอิงว่าตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ภายในอาคาร UOB Plaza แต่กลับพบว่าเป็นเพียง “สำนักงานทิพย์” ซึ่ง TerraLabs (TFL ) ได้ทำสัญญาเช่าไว้กับสำนักงานกฏหมายสำหรับรับเอกสารจดหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตามพฤติกรรมลวงโลกเช่นนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและถือเป็นเรื่องปกดิของ paper company หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแต่ไม่มีการดำเนินงานที่จับต้องได้ ซึ่งสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าความสวยหรูอลังการที่เขียนไว้ใน white paper อาจะเป็นคำลวงที่หอมหวานเพื่อล่อลวงเงินจากนักลงทุนก็ได้