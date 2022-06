เล-ซี-บอย เลี้ยงขอบคุณพันธมิตร พร้อมงานฉลองเปิดแกลเลอรี่ใหม่ ที่ปิ่นเกล้า “ทิชา -ตูน” ร่วมแสดงความยินดี

การผนึกกำลังครั้งสำคัญที่ทำให้เกิด เล-ซี-บอย เฟอร์นิเจอร์ แฟลกชิพ แกลเลอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บนถนนลาดพร้าว เมื่อปลายปี พ.ศ.2562 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาตลอด เล-ซี-บอย นำทัพโดย คุณ วิภา เกษตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด จึงจัดงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรทั้ง 6 ได้แก่ BEC(บีอีซี), CINEMANIA(ซีนีมาเนีย), EXCELLENCEFORM (เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม), MOGEN(โมเก้น), SUNITURE และ Lazy Café (เลซี่ คาเฟ่) พร้อมกับการฉลองเปิด La-Z-Boy Furniture Galleries แกลเลอรี่ใหม่ สาขาปิ่นเกล้า ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน มีนักแสดงสาว “ทิชา -พชรวรรณ วาดรักชิต” ควงคู่มากับ “ตูน- ธัชพล ชุมดวง” (ตูน เอเอฟ) พร้อมด้วยลูกสาวน้องธิดา มาร่วมแสดงความยินดี ปิดท้ายด้วยมินิ คอนเสิร์ต จากวงดนตรี ETCคุณ วิภา เกษตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด ได้กล่าวถึงความสำเร็จของ เล-ซี-บอย เฟอร์นิเจอร์ แฟลกชิพ แกลเลอรี่ ที่ลาดพร้าว อันนำมาซึ่งแกลเลอรี่ใหม่ สาขาปิ่นเกล้า “บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ลาดพร้าวอย่างยิ่ง ที่ทำให้ เล-ซี-บอย มั่นใจมากขึ้นในการเปิดแกลเลอรี่ แห่งใหม่ที่ ปิ่นเกล้านี้ เพื่อรองรับลูกค้าย่านฝั่งธนฯ ถึงขนาดและพื้นที่อาจจะน้อยกว่า แต่ก็สามารถแสดงเก้าอี้โซฟาปรับเอนเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ La-Z-Boy หลากหลายรุ่นมาก ทำให้ลูกค้ามั่นใจในแบรนด์ และภาพลักษณ์ของ เล-ซี-บอย มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมรายการส่งเสริมการขายพิเศษ เพื่อฉลองการเปิดสาขา ด้วยรายการ “ONE PRICE ALL MODELS” วันที่ 3 – 6 มิถุนายน นี้ ซึ่งคาดว่ารายการนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี เพราะราคาน่าสนใจมากจริง ๆ ค่ะ” สำหรับร้านกาแฟ Lazy Café มีเปิดบริการที่ปิ่นเกล้านี้ด้วย พร้อมบรรยากาศ และรสชาติกาแฟที่ถูกใจคอกาแฟแน่นอน ภายใต้คอนเซ็ป “Lazy Café, where coffee meets comfort”ในงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตร และฉลองเปิดสาขาปิ่นเกล้านี้ นอกจากการได้รับเกียรติจาก นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (มหาชน) มาเผยถึงการปรับตัว วิธีการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในหัวข้อ " Service and Beyond "ยังมี มินิ คอนเสิร์ต จากวงดนตรี ETCในส่วนของพันธมิตรทั้ง 6 ซึ่งได้มาเปิดเผยถึงผลสำเร็จ และแผนงานในปีนี้ เริ่มจาก“EXCELLENCEFORM” เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม บริษัทในเครือ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเริ่มงาน Built-in มาเมื่อ 3 ปี ทำให้เห็นโอกาสที่จะขยายสายงานไปในทางที่ตอบรับความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น นายสว่าง เกษตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จำกัด ได้กล่าวถึงแผนงานในปีนี้ว่า “การมาร่วมเปิดโชว์รูม สินค้าทั้งชั้น 3 บนพื้นที่ 400 ตร.ม. ที่ แกลเลอรี่ ปิ่นเกล้า นี้ ทำให้เราสามารถแสดงสินค้าครบวงจร นำเสนอคอลเลคชั่นใหม่หลากหลายดีไซน์ อย่างครบถ้วน ด้วยคอนเซ็ปต์ที่จะช่วยตอบโจทย์แนวคิด Space Saving Furniture และ Micro-sized Lifestyle ที่ให้ฟังก์ชั่นครบครัน เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม หรือมีพื้นที่ใช้สอยจำกัด ทุกขั้นตอนการผลิตทุกชิ้นงานของ EXCELLENCEFORM ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ (Eco-friendly) ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่ลดผลกระทบที่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรีไซเคิล โชว์รูมนี้ จึงถือเป็นการเปิดตัวสินค้าที่จะทำให้ลูกค้าได้รู้จักเรามากขึ้น และเรามีแผนการทำการตลาดร่วมกับ La-Z-Boy ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วย ฝากติดตามใน เว๊ปไซด์ www.excellenceform.co.th ได้เลยครับ”“CINEMANIA” ซีนีมาเนีย ตัวแทนจำหน่ายและรับออกแบบระบบภาพและเสียง ห้อง Home Theater ระดับ Professional Hi-end ที่ได้รับ Certified ระดับโลก ISF / THX / PVA ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ทั้งนี้ นาย ณัฐพล แสวงทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีนีมาเนีย จำกัด ได้กล่าวถึงการได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ La-Z-Boy ว่า “ถือเป็นพาร์ทเนอร์ ต่างสายงานกัน แต่ก็สามารถเกื้อกูลกันได้ดี ทำให้ต่างคนต่างได้มีโอกาสเปิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ออกไป และในปีนี้มีแผนจะจัดกิจกรรม และ Workshop ร่วมกับทาง La-Z-Boy ให้มากขึ้น หลังจากสถานการณ์ COVID เริ่มผ่อนคลายแล้ว”“BEC” บีอีซี ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้านแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพมาตรฐาน ครบวงจรทั้งภายนอก และภายใน ดำเนินกิจการกว่า 50 ปี ผ่านทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งนี้ BEC ได้สนับสนุนโคมไฟเกือบทั้งหมดให้ La-Z-Boy Furniture Flagship Gallery ที่ลาดพร้าว รวมถึง ยังเปิด La-Z-Boy Gallery ที่โชว์รูม BECOR ที่ลำลูกกา ด้วย “ผลตอบรับการขาย La-Z-Boy ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด แต่เนื่องจาก Gallery ของทาง BEC ค่อนข้างอยู่ชานเมืองของกรุงเทพฯ จึงอาจจะมีปัญหาทางด้านกำลังซื้อเล็กน้อย แต่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า La-Z-Boy ส่วนใหญ่จะรู้จักสินค้ามาก่อน หรือเคยใช้มาก่อนจึงไม่มีปัญหาในข้อสงสัยของผลิตภัณฑ์” นาย ทนงเกียรติ ชาติพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือกันด้านการจำหน่าย La-Z-Boy และได้กล่าวถึงแผนงานการตลาดเพิ่มเติมว่า “เรามีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าทางโซนปทุมธานีให้กว้างมากขึ้นโดยใช้ช่องทางโฆษณาด้านสื่อออนไลน์ และจัดโปรโมชั่นสินค้า La-Z-Boy ควบคู่ไปกับสินค้าโคมไฟของเรา ซึ่งน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดี”“MOGEN” โมเก้น ผู้นำ Trend Setter ในการสร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นตลาด Medium-High End นอกเหนือจากสุขภัณฑ์คุณภาพ ยังมีแผ่นตกแต่งผนังภายใน และภายนอก แบบ Design Modern และ Concept Design มุ่งพัฒนาสินค้าในรูปแบบเน้น Multi Function และ Eco Friendly โดยนาย พงษ์ธร วานิชพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเก้น ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงการได้มาร่วมสนับสนุน La-Z-Boy Furniture Flagship Gallery ที่ลาดพร้าว ว่า “เป็นการร่วมการทำงาน R&D ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ซึ่ง EXCELLENCEFORM บริษัทในเครือของ เล-ซี-บอย ได้เชิญชวนมาทำงานร่วมกัน จึงเกิดห้องน้ำที่เน้นสไตล์ Modern Classic นอกจากนี้ ในอนาคตเราจะยังคงเน้นการร่วมมือกันเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการพัฒนาสินค้ากลุ่ม Hi-End การพัฒนาช่องทางการการขาย และการตลาด เช่น บ้านสำเร็จรูป และสินค้า Smart Appliances”Outdoor Furniture & Exterior แบรนด์ “SUNITURE” คัดสรรวัสดุนำเข้าที่มีชื่อเสียงทั้งจากอเมริกาและยุโรป เพื่อให้ได้สินค้าที่แข็งแรง คงทน พร้อมกับดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างดี ได้รับการยอมรับจากโรงแรมชั้นนำ และ Hi-end Residence ทั้งในประเทศและเอเชีย นายพนาย พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า และการตลาด บริษัท คิงส์ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือกับ เล-ซี-บอย เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาว่า “นับเป็น New Chapter ที่น่าสนใจของบริษัทฯ เลย เพราะเราไม่เคยได้โฟกัสลูกค้าปลีกกลุ่มบ้าน (Home used end user) ซึ่งทาง เล-ซี-บอย ก็ได้สนับสนุนเราเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณด้วยครับ” นายพนาย กล่าวปิดท้ายด้วยว่า “เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมในไม่ช้า เพราะฉะนั้นความพร้อมด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างฉลาด (Smart Supply Chain) และแนวคิดของความยั่งยืน (Sustainability Programs) จะเป็นเป้าหมายของเรา ”“Lazy Café x Jack Raider”, where coffee meets comfort คาเฟ่ที่มีกาแฟหอมกรุ่น รสชาติดี ๆ ให้คุณได้จิบเพลิน ๆ บนเก้าอี้แสนสบาย La-Z-Boy ผ่านทาง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เลซี่ คาเฟ่ โดยนางสาวอภิสณา บุญสุนานนทร์ ร่วมด้วย พาร์ทเนอร์ สาขาลาดพร้าว แจ็ค ไรเดอร์ (นาย ชนัตพล สังสิทธิเสถียร) มาร่วมบอกแผนงานปีนี้ว่า “เราได้พัฒนาระบบ เครื่องชง และเพิ่มเมนูใหม่ ๆ พร้อมเอาใจสาย Café Hopping และโปรโมชั่นเด็ด ๆ ตลอดปี เพื่อให้การมา เลซี่ คาเฟ่ เปี่ยมด้วยความสุขมากกว่าร้านกาแฟ ที่แค่มาจิบกาแฟ” แจ็ค กล่าวปิดท้ายติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ FB : La-Z-Boy of Thailandhttps://www.facebook.com/LaZBoyofThailandIG : @lazboy_thwww.lazboythailand.com