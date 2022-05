วว. ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 โชว์ผลงานภายใต้ธีม “TISTR BCG”

ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวการจัด(ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชูจุดเด่นเป็นแพลตฟอร์มยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรมสู้ศึกโควิด-19 โดย วว. พร้อมนำผลงานวิจัย บริการ ครบวงจรตลอด Value Chain การผลิตสินค้าเข้าร่วมจัดแสดง ภายใต้ธีม “TISTR BCG” เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมผู้ว่าการ วว. กล่าวในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดงานว่า วว. ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม ภายใต้ธีม “TISTR BCG” จัดแสดงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านงานสัมมนาและกิจกรรม Workshop โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญของ วว. เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้งานสัมมนา หัวข้อที่ 1.ครบเครื่อง...เรื่องกัญชา (All about Cannabis) ในวันที่เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อที่ 2 Improving Production Safety and Standard by S&Tในวันที่เวลา 09.00 – 12.00น. และ กิจกรรม work shop ได้แก่ การทดสอบและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ความเสียหายกระป๋องบรรจุอาหาร การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล Food Innovation for R&D to market แนวทางพัฒนานวัตกรรม Value creation การทดสอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. จากหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Probiotic การแปรรูปข้าวและสาธิตวิธีการแปรรูปเครื่องดื่มจากข้าว เทคโนโลยีโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพและความงาม แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโพรไบโอติกสู่อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม.... ผู้ว่าการ วว. กล่าวนอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ยังกล่าวเน้นยำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า มีบทบาทช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการ ช่วยสร้างสินค้าให้มีความแตกต่าง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในวิกฤต COVID-19 ทำให้มองเห็นทั้งปัญหาและชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างชัดเจน ภาคธุรกิจต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคซึ่งต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทั้ง E-commerce และออนไลน์มากขึ้นทั้งนี้ดำเนินการโดย บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ จากทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำ ที่จะยกนวัตกรรม เครื่องจักร และหลากหลายโซลูชันในกระบวนการผลิตมาจัดแสดง เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้าง เม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง 5,000 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยว นักลงทุน จากต่างประเทศมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน ทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้อัพเดทนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นwww.propakasia.com