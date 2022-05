Credit OK เปิดบริการใหม่ ผ่อนประกันสำหรับธุรกิจ SME ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

แพลตฟอร์ม เทคโนโลยี ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน วงเงินเครดิต และ ประกันภัย สำหรับ ธุรกิจ SME และผู้ประกอบการรายย่อย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการให้บริการด้านประกันภัยสำหรับผู้ประกอบรุ่นใหม่ ในแนวคิด "คุ้มครองก่อน จ่ายทีหลัง (Protect Now, Pay Later)"* เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รวมทั้งนิติบุคคลและลูกค้าบุคคลทั่วไปสามารถ ซื้อประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นการ สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ธุรกิจ*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อของ Credit OKรู้หรือไม่? ธุรกิจ SME คิดเป็น 95 % จากธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ที่มีบทบาทต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่นั้นมักขาดหลักประกันหรือเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องนำเงินสำรองมาจัดการค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้หลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม โฮสเทลและธุรกิจขนาดเล็กกว่าแสนรายต้องหยุดชะงักลงไป ทำให้ผู้ประกอบหลายรายตระหนักถึงความปลอดภัยของธุรกิจให้รอบด้านมากขึ้น และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการยังลังเลในการเลือกซื้อความคุ้มครองให้ธุรกิจ อย่างเช่น ขาดความเข้าใจในการเลือกซื้อประกันภัย ขั้นตอนที่ยุ่งยากในการหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงของธุรกิจ อีกทั้งยังต้องใช้เงินก้อนในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เพราะความคุ้มครองที่ครอบคลุมย่อมทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยสูงตามไปด้วย ซึ่ง Credit OK ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้ผู้ประกอบการสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันได้Credit OK สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการเงิน สัญชาติไทย ได้จับมือกับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์สามัคคี”) หนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยในไทย ได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ SME ที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและลูกค้าบุคคลทั่วไปChief Executive Officer บริษัท Credit OK กล่าวว่า “ปัจจัย 2 อย่างที่ทำให้ธุรกิจ SME เติบโตอย่างยั่งยืน นั่นก็คือ กระแสเงินสด และความสามารถในการลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้บริษัทปิดตัวลง” โดย Credit OK ได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบโจทย์และช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการซื้อประกันภัยมากขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจ SME ไทยมีหลักประกันที่มั่นคง ซึ่งในครั้งนี้ Credit OK ร่วมกับ ชับบ์สามัคคีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ภายใต้ชื่อ “SME All Protect” บนแพลตฟอร์ม Credit OK เสนอแพคเกจคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยของธุรกิจ SME ได้ครบ จบ ไว้ในที่เดียว ที่คุ้มครองทั้ง อัคคีภัย น้ำท่วม และความเสียหายจากภัยอื่นๆ ที่ธุรกิจจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งยังมีความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอกเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอีกหลากหลายโดยสามารถติดต่อขอรับการเสนอราคาจากชับบ์สามัคคี ผ่านแพลตฟอร์ม Credit OK ได้ด้วย เช่น● ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (Health Insurance)● ประกันรถยนต์ (Motor Insurance)● พ.ร.บ. รถยนต์ (Compulsory Motor Insurance)● ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident)● ประกันสินเชื่อส่วนบุคคล (Credit/Loan Protection)● ประกันภัยความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้าง (Construction Insurance)● ประกันภัยการขนส่งในประเทศหรือระหว่างประเทศ (Inland Transit / Carrier Insurance)● ประกันความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน (Machinery Insurance)Credit OK ได้ออกแบบให้ผู้ประกอบการสามารถผ่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ โดยการใช้ Machine Learning และ Data Analytics และระบบในการยืนยันตัวตน เพื่อลดความเสี่ยง ในการประเมินสินเชื่อผ่อนเบี้ยประกัน สามารถอนุมัติการผ่อนได้ทันที ทั้งเจ้าของธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นการเพิ่มความสะดวก โดยลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อความคุ้มครองได้เองบนแพลตฟอร์ม Credit OK อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองทันทีหลังจากที่ซื้อ สามารถเลือกโปรแกรมในการผ่อนชำระได้สูงสุด 6 งวด ผ่อนได้ ไม่ต้องใช้วงเงิน OD ไม่ต้องง้อเครดิตการ์ดเจ้าของบริษัท ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยตัวเองหรือสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปรียบเทียบแผนความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และเช็คเบี้ยประกันเบื้องต้นCashback Program กับ โครงการ OK PartnerCredit OK ยังได้สร้าง Community ของ SME ผ่านโครงการ OK Partner ที่ต้องการเชิญชวนเจ้าของธุรกิจ SME และบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจำนำทะเบียนรถ การขอขยายเวลาชำระเครดิต รวมถึงการซื้อประกันภัย ที่ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเมื่อสมัครเป็น OK Partner กับ Credit OK ก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงเพราะจะได้รับส่วนลดเป็นเงินคืนและค่าแนะนำ เมื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ เหล่านี้ ให้แก่พาร์ทเนอร์ เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของเราได้อีกด้วย ผ่านการแชร์ลิงก์ภายใต้รหัสสมาชิก OK Partner ของเรา และหากเพื่อนของเราสมัครเป็น OK Partner ก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงเหมือนกับเราและเรายังได้รับค่าแนะนำจากการส่งต่อลิงค์อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นช่องทางการหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง เรียกได้ว่า Win ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมเป็น OK Partner กับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.creditok.co/okpartnerCredit OK เข้าใจว่าธุรกิจ SME ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง เราอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจในไทยเข้าถึงประกันภัยที่มีความคุ้มครองหลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม ซื้อง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เงินก้อน และอยากเห็นผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักประกัน สุดท้ายแล้ว หวังว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Credit OK จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในการจัดการความเสี่ยง รวมไปถึงการสร้างรายได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ และสร้าง Community ทางธุรกิจได้อีกด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Credit OK ได้ที่ https://www.creditok.co