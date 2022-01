กรมทรัพยากรธรณี จัดกิจกรรม “Children’s Day for Fun Land of Fascinating Geology”

กรมทรัพยากรธรณีจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กกับงานโดยจัดขึ้นในรูปแบบของงานวันเด็กออนไลน์ ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กกรมทรัพยากรธรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ของกรมทรัพยากรธรณีสู่สังคม สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมกันเป็นเครือข่ายบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ตลอดจนสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของกรมทรัพยากรธรณีอีกด้วยซึ่งงาน “Children’s Day for Fun Land of Fascinating Geology สนุกไปกับความแปลกใหม่ แห่งดินแดนทางธรณีวิทยา” นี้สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ร่วมสนุก และชุดความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ทางธรณีวิทยาที่สำคัญและแตกต่างกันในแต่ละภาคโดยวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี อีกทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถาม และเกมสนุก ๆ ลุ้นรับปฏิทินจากกรมทรัพยากรธรณีอีกด้วยโดยสำหรับท่านที่สนใจ แต่พลาดกิจกรรม Live Streaming ในครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา สามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรม Live Streaming ในครั้งที่ 2 กับรายการ The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอน Time machine เจาะเวลาหาอดีตด้วยซากดึกดำบรรพ์ โดยจะจัดขึ้นในวันวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทาง Facebook page กรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานมีกิจกรรมเกม ทายภาพใบ้คำ เกมตอบให้ได้ ไล่ให้ทัน และเกมแน่ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม ให้ร่วมสนุก ตลอดจนชุดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ร่วมสนุกสามารถลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ จากกรมทรัพยากรธรณีได้อีกด้วยซึ่งกรมทรัพยากรธรณียังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดผลงานทางธรณีวิทยา ทั้งประเภทวิดีโอ , Motion graphic , ภาพถ่าย และภาพวาดระบายสีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาพร้อมอธิบายความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านธรณี ภายใต้หัวข้อ “Land of Fascinating Geology” รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 10,000 บาท โดยผู้ประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี และผู้ประกวดสามารถเลือกส่งผลงานเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยวได้เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความสามารถและความรู้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการประกวดผลงานนี้ยังเป็นการกระจายความรู้เกี่ยวด้านธรณีสู่ประชาชน ได้มากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมของผู้ประกวด โดยสามารถร่วมสนุก ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page กรมทรัพยากรธรณีอย่าลืมติดตามชมรายการ The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอน Time machine เจาะเวลาหาอดีตด้วยซากดึกดำบรรพ์ ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน Facebook Fanpage กรมทรัพยากรธรณีพร้อมกับความรู้ดี ๆ เกมสนุก ๆ และของรางวัลสุดพิเศษจากกรมทรัพยากรธรณี