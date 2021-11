สุดปัง “กระทิง ขุนณรงค์” คว้าพรีเซนเตอร์ “บัตรเครดิต Krungsri NOW” ตอบรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์สุดล้ำก่อนใคร

ปรากฎการณ์ครั้งใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี เปิดตัว(บัตรเครดิต กรุงศรี นาว) บัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งช้อปออนไลน์ กินดื่ม ดูหนัง ฟังเพลง เติมเกม คุ้มค่า ครอบคลุมการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ คว้าตัวนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นนั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างคุ้มค่างานนี้ สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด กล่าวถึงการเลือกนักแสดงหนุ่มมาเป็นตัวแทนของบัตรเครดิต Krungsri NOW ผ่านโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ (ติดตามชมได้ทางhttps://youtu.be/gT269zko6HM) ว่า “กระทิง ขุนณรงค์” ถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ “บัตรเครดิต Krungsri NOW” บัตรเครดิตสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ใบแรกในเครือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “บัตรเหนือ Norm ของคนยุค NOW” ชูสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ ทันใจ ตอบไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ที่ได้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ แบบไม่ต้องรอดีลพิเศษจากโปรโมชันต่าง ๆ ด้วยจุดเด่นของบัตร NOW ที่มอบความคุ้มค่า ใช้ง่าย ครอบคลุมทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เช่น รับเครดิตเงินคืน 5% โดยไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ โดยไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ทั้งช้อปออนไลน์, กินดื่ม, ดูหนัง, ฟังเพลง, เติมเกม ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่ พร้อมรับพอยต์สะสม 2 เท่าที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รวมทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เชื่อมประสบการณ์ออนไลน์ และออฟไลน์ด้วยบัตรใบเดียว โดยบริษัทหวังว่า “บัตรเครดิต Krungsri NOW” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้จ่ายที่ตอบทุกความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้อย่างแท้จริง”ด้านพรีเซนเตอร์หนุ่ม “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” กล่าวต่อว่า “ผมดีใจมากที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของบัตรเครดิต Krungsri NOW รู้สึกตื่นเต้นมากครับ เพราะเป็นงานพรีเซนเตอร์แรกที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายงานด้วย ซึ่งปกติผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบการช้อปออนไลน์อยู่แล้ว เป็นการช้อปที่สะดวกสบาย ไม่ต้องออกไปเสี่ยงนอกบ้าน และยิ่งถ้ามีสิทธิประโยชน์ดี ๆ จากบัตรเครดิตด้วยแล้ว ก็จะยิ่งสนุกกับการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ผมเองก็ชอบทำกิจกรรมผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอด ทั้งดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ซึ่งบัตรเครดิต Krungsri NOW เป็นบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมมาก ๆ ครับ เป็นบัตรที่ดีไซน์ออกมาได้เท่ ทันสมัย โดนใจ รู้สึกว่าเข้ากับเราดีครับ แต่ก็อยากฝากถึงทุกคนในการใช้บัตรเครดิตว่าเราก็ต้องใช้อย่างชาญฉลาดด้วย อย่าใช้จนเกินตัว เกินรายรับของตัวเอง ซึ่งถ้าเราใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้เราได้ประโยชน์ดี ๆ กลับมาอย่างคุ้มค่ามากเลยครับ”“บัตรเครดิต Krungsri NOW” ตอบรับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ กับสิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ เพียงใช้จ่ายครบทุก 500 บาท/เซลล์สลิป พร้อมรับพอยต์ 2 เท่าเมื่อใช้บริการที่ร้านอาหารครบทุก 500 บาท/เซลล์สลิป และรับพอยต์สะสม 1 พอยต์จากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท พร้อมทางเลือกในการแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือนกับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากมาสเตอร์การ์ด ให้ทุกประสบการณ์การเดินทางมีสีสัน อาทิ รับส่วนลดหรือเข้าพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 2,500 แห่งทั่วโลก, รับส่วนลดพิเศษ รถเช่า ตั๋วการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว (ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท) สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร “บัตรเครดิต Krungsri NOW” สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard/NOW หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ สมัครง่าย รับ Digital card ใช้ได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ใช้ง่าย รวดเร็ว ทันใจ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่