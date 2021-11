GO Application by Krungsri Auto คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยีโมบายล์

นางกฤติยา กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของกรุงศรี ออโต้ ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสินเชื่อยานยนต์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถ เราเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการผลักดันโมเดลธุรกิจ ‘Krungsri Auto Ecosystem’ ซึ่ง GO Application by Krungsri Auto คือฟันเฟืองที่สำคัญในการสร้างอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพียงไม่ถึง 1 ปี GO Application by Krungsri Auto ก็มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 1.2 ล้านครั้ง รางวัล The Best Mobile Banking Technology Implementation ที่เราได้รับในปีนี้ จึงยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่ประสบผลสำเร็จของกรุงศรี ออโต้ ในการเป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดด้านดิจิทัลเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้งลูกค้าและผู้ใช้รถทั่วไปอนึ่ง GO Application by Krungsri Auto คือ โมบายล์ แอปพลิเคชัน ที่เชื่อมโลกแห่งไลฟ์สไตล์และการขับขี่ไว้ในที่เดียว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถด้วยข้อมูลราคาน้ำมันแบบเรียลไทม์ มอบความคุ้มค่าด้วยสิทธิประโยชน์ ส่วนลดและของสมนาคุณจากแบรนด์พันธมิตร อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของกรุงศรี ออโต้ ได้เพียงปลายนิ้ว