บัตรกรุงศรีเปิดตัว “บัตร NOW” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งยอดใช้จ่าย 1.2 พันล้านในปี 65

บัตรเครดิตกรุงศรี รุกขยายตลาดเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล จับมือมาสเตอร์การ์ด เปิดตัว “บัตร NOW” บัตรเครดิตสำหรับชีวิตดิจิทัล ชูจุดเด่นใช้ง่าย คืนไว คืนคุ้ม 5% กับการใช้จ่ายออนไลน์ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมรับพอยต์สะสม 2 เท่าที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ และส่วนลด สิทธิพิเศษหลากหลาย เชื่อมประสบการณ์ใช้จ่ายแบบคุ้มครบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยบัตรใบเดียว ตั้งเป้ายอดสมัครบัตรใหม่ 36,000 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท ภายในปี 2565เปิดเผยว่า จากวิถีชีวิตแบบนิว นอร์มอลเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่คุ้นชินกับความสะดวกสบายจากบริการออนไลน์ ปัจจุบัน แม้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว แต่บริการเหล่านี้ยังเป็นที่นิยม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี (ณ เดือนกันยายน 2564) พบว่า ยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในปีนี้เติบโตสูงขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในปีนี้ บัตรเครดิตกรุงศรี จึงปรับกลยุทธ์ หันมาเจาะตลาดกลุ่ม Millennials และ Gen Z ที่ชื่นชอบดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โดยได้ร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด เปิดตัว “บัตรเครดิต Krungsri NOW” (บัตรเครดิต กรุงศรี นาว) บัตรเครดิตสำหรับชีวิตดิจิทัลใบแรกในเครือบัตรเครดิต กรุงศรี เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 21-35 ปีที่นิยมการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยจุดเด่นของบัตรที่มอบความคุ้มค่า ใช้ง่าย คืนไว กับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ ครอบคลุมทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ แบบใช้ได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอดีลพิเศษ หรือวันพิเศษ (ยกเว้นหมวดประกัน และหมวดท่องเที่ยว) พร้อมรับพอยต์สะสม 2 เท่าที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รวมทั้งยังมอบส่วนลด และสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกมากมาย ซึ่งน่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทางเลือกในการใช้จ่ายที่คุ้มค่า ครบตรงใจ ใช้ง่าย ไม่ต้องรอ และตอบรับกับไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริงกล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคแสวงหารูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ และต้องการประสบการณ์การใช้จ่ายแบบ Omnichannel ที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล โดยข้อมูลจาก Mastercard New Payments Index 2021 ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการชำระเงินและการซื้อขายผ่านทางออมนิแชนเนล พบว่า เกือบ 80% ของผู้บริโภคชาวไทยน่าจะใช้จ่ายด้วยเงินสดน้อยลงในปีหน้า และ 59% กล่าวว่า จะหลีกเลี่ยงร้านค้าที่ไม่รับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ มาสเตอร์การ์ดจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับบัตรเครดิตกรุงศรี เปิดตัวบัตรที่ล้ำสมัย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลดังกล่าวสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ บัตรเครดิต Krungsri NOW ได้ดึง กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ นักแสดงรุ่นใหม่ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อช่วยสร้างการรับรู้และจดจำผ่านวิดีโอออนไลน์ พร้อมทั้งตั้งเป้าภายใน 1 ปีหลังจากเปิดตัวจะมียอดสมัครบัตรเครดิต NOW กว่า 36,000 ใบ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรใหม่เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท และตั้งเป้าเติบโต 10%ในปีถัดไป โดยในระยะยาวคาดว่าผลิตภัณฑ์บัตรใหม่นี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของบริษัท ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง**ตั้งเป้าปีหน้ายอดใช้จ่ายโต 8%**นายสมหวัง กล่าวอีกว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยเติบโตได้ดีในหลายหมวด เช่น ประกันภัย ชอปปิ้ง ปั๊มน้ำมัน เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงห้างสรรพสินค้า คาดว่าจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวมตลอดปี 2564 จำนวน 180,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 3% เทียบกับปีก่อน จาก ณ สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 120,000 ล้านบาท มียอดบัตรใหม่เกือบ 1 แสนบัตร และคาดว่าสิ้นปีนี้จะมียอดบัตรใหม่ 140,000 บัตร จากฐานบัตรรวมประมาณ 2.3 ล้านบัตร ขณะที่ในปีหน้าตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 8% ยอดบัตรใหม่ที่ 190,000 บัตร โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่เติบโตได้ประมาณ 3-4%"ในปีนี้แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่ยอดใข้จ่ายเรายังเติบโตได้ แต่ยอดบัตรใหม่จะต่ำกว่าเป้าหมายอยู่เนื่องจากช่องทางการเข้าหาลูกค้าไม่สะดวก ขณะที่เอ็นพีแอลของบัตรกรุงศรียังค่อนข้าต่ำที่ 1.17% จากระบบอยู่ที่ 2.5-2.6% ซึ่งเราก็ยังคงเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดิม แต่จะเน้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งเราตั้งเป้าหมายสัดส่วนผู้ถือบัตรกลุ่ม Gen Y ณ สิ้นปีนี้ที่ 30% จากปีก่อนที่ 25% และในปีหน้าที่ 35% ของฐานบัตรรวม ซึ่งบัตรเครดิต Krungsri NOW ก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้เรามีฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น"ทั้งนี้ บัตรเครดิต Krungsri NOW” สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “บัตรเหนือ Norm ของคนยุค NOW” ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย แฝงความสนุกของสีสัน สื่อถึงอิสระจากข้อจำกัด โดยผู้ที่สนใจสมัคร “บัตรเครดิต Krungsri NOW” สามารถสมัครได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ เว็บไซต์ www.krungsricard.com หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ สมัครง่าย รับ Digital card ใช้จ่ายได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ง่าย รวดเร็ว ทันใจ พิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ตั้งแต่ 1 พ.ย.64-31 ม.ค.65 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,000 บาท เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไขต่อเนื่องกันครบ 120 วัน