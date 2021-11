อะไรยังไง? “บิวกิ้น”เป็นทุกอย่างให้“พีพี”แล้ว เปิดเผยตัวตน เล่าที่มาฉายา“ลุงสมหมาย”

เรียกว่าใจตรงกันสุด ๆ สำหรับ น้องร้อง-นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตและล่าสุดเพิ่งหลังเดินทางกลับจากรับรางวัลงาน Seoul International Drama Awards 2021 ที่ประเทศเกาหลีใต้ บิวกิ้น ก็ตกปากรับคำมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Songs About (ซองส์ อะเบาท์) บนโดยพิธีกรอารมณ์ดีรับหน้าที่ชวนดาราและคนดังมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านเพลงโปรด งานนี้ บิวกิ้น เลือกเพลงเดียวกับ พีพี เป๊ะ พร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงช่วงเวลาต่างๆ ที่ประทับใจ ส่ง #JOOXROOMSxBILLKIN ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง“ตอนพีพีรับรางวัล Asian Star Prize เราดีใจมาก เพราะเป็นรางวัลระดับนานาชาติ พอลงมาเราก็กอดเขาทีนึง ให้กำลังใจกัน จริง ๆ ทุกครั้งที่ได้รางวัล เราไม่ได้อยากได้รางวัลคนเดียว เพราะเรากับพีพีคือนักแสดงเรื่องเดียวกัน เลยอยากได้รางวัลซีรีส์ หรือทีมนักแสดงที่จะได้รับด้วยกัน ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งรับรางวัลนาฏราช เราก็อยากให้เขาได้ด้วย พอพีพีได้รางวัลผมก็ดีใจ ภูมิใจในตัวเขา เพราะเราเล่นมาด้วยกัน ร่วมสร้างมาด้วยกัน เลยภูมิใจในกันและกัน”“จริง ๆ ตั้งแต่ซีรีส์ รักฉุดใจนายฉุกเฉิน ชีวิตก็ค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับ ผมเป็นเด็กธรรมดา อาจจะมีโอกาสได้ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้าง เรื่องนี้เลยแอบพลิกชีวิตผมนิดหนึ่ง แต่เรื่อง แปลรักฉันให้ใจเธอ ถือว่าเป็นการพลิกชีวิตครั้งใหญ่เลยครับ ก่อนหน้านี้เราแคสงานไม่เคยได้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา หรือหนัง เราไม่เคยเล่นเป็นตัวหลักเลย ไม่ว่าจะเป็น ฉลามเกมโกง , โฮมสเตย์ ฯลฯ แต่แค่เราได้เข้าไปแคส ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและเกินฝันแล้ว ตอนนั้นยอมรับว่าก็เสียใจแหละ แต่ ณ วันนี้มองกลับไป ก็สมเหตุสมผลแล้ว”“ใช่ครับ เทอมนี้เรียนทั้งหมด 5 วิชา ตั้งใจว่าจะเรียนจบ 3 ปีครึ่ง จะได้ม้วนเดียวจบ แล้วไปทำอย่างอื่น คือปกติตามหลักสูตร 4 ปี จะมีวิชาที่คณะลงให้ แล้วเทอมสุดท้ายจะมีแค่ 3-4 วิชา เราเลยเอาวิชาเทอมสุดท้ายมาเฉลี่ยในแต่ละเทอมจะได้จบเร็วขึ้นอีกครึ่งปี แต่เรื่องรับปริญญาน่าจะอีกนานเลยครับ เพราะโควิด-19 รุ่นพี่ปีก่อน ๆ ยังไม่ได้รับเลยครับ”"ผมเป็นคนจริงจัง เวลาทำอะไรเราจะทำเต็มที่ เราไม่ได้ทำทุกอย่างนะ แต่ว่าถ้าเราเลือกจะทำอะไรแล้ว เราจะเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ แล้วเราจะไม่มีข้อแม้กับมัน ไม่ว่าจะต้องเหนื่อย หรือต้องเสียอะไร เพื่อไปถึงเป้าหมาย เราจะยอม เพราะเราทำทุกอย่างด้วยแพชชั่น ถ้าไม่อินผมจะไม่ทำเลย ทั้ง ธุรกิจ งานแสดง งานเพลง และทุก ๆ อย่างที่เราทำ ถึงจะเป็นงานแต่สุดท้ายเราก็ใช้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยความสุขครับ"“เหมือนผมไปรับเขาที่บ้านเพื่อไปกินข้าว ปกติเราก็จะสลับกันขับรถ ถ้าผมขับพีพีก็จะนั่งข้างหน้า ถ้าพีพีขับผมก็จะนั่งข้างหน้า แล้วผมกับพีพีชอบขับรถกันทั้งคู่ เพราะรู้สึกว่าอีกคนนึงขับจะไม่ได้ดั่งใจ ถ้าจำไม่ผิดวันนั้นแย่งกันขับรถ ผมก็บอกว่าผมจะขับเอง พีพีก็เลยแกล้งไปนั่งข้างหลัง แล้วก็ถ่ายสตอรี่ว่า “ออกรถเลยสมหมาย” ขับรถไปเลย คราวนี้ก็เลยยาวเลยครับ (หัวเราะ)“พีพีเป็นคนสั่งอาหารไม่สัมพันธ์กับปริมาณการกินครับ (ยิ้ม) สมมติเขาสั่งเขาสั่งพิซซ่าก็จะสั่งถาดใหญ่สุด แต่กินชิ้นเดียว ไม่กินขอบด้วย คือช่วงแรก ๆ เหมือนเขาคุมน้ำหนัก แต่ตอนนี้ก็เหมือนกินน้อยเป็นปกติแล้ว ก็จะสั่งมาเยอะ แต่กินนิดเดียว แล้วเราเป็นลูกคนจีน ก็จะถูกสอนมาให้กินให้หมด แล้วเวลาพีพีกินเหลือ เราก็ต้องกินให้หมด เพราะเสียดาย (หัวเราะ) แต่บางทีก็จะกินไม่หมด ก็จะต้องมีพี่ ๆ ทีมงานช่วยจัดการ หรือบางทีผมก็จะเอากลับบ้าน”“ในเรื่องของการทำเพลงเราได้ทำก่อนเขา ได้เริ่มก่อนเขา จริง ๆ เขาก็คอยซับพอร์ทเรามาตลอด พอเราได้เห็นเขาออกเพลงตัวเองจริงๆ เราก็ภูมิใจในตัวเขา เหมือนทุกครั้งที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้น เขาเก่งขึ้น ยิ่งเพลงนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของเขา เพลงนี้เป็นเพลงแรกของเขา ซึ่งเขาทำได้ดี ถ้าเทียบกับเพลง You are my everything ผมว่าเขาร้องได้เซ็กซี่ เขาตีโจทย์แตก ซึ่งผมทำไม่ได้ เราจำได้ว่าวันนั้นไปงานอีเวนท์ พอได้เห็นเขาร้องเพลงบนเวที เราก็รู้สึกภูมิใจมากๆ เลย ซึ่งผมเองก็ได้ฟังเพลงนี้เป็นคนแรก เพราะวันนั้นที่พีพีอัด หลังจากนั้นเราไปงานรับรางวัลด้วยกันพอดี”“บังเอิญมากเลยนะเนี่ย ผมไม่รู้เลยว่าพีพีเลือกเพลงนี้ จริงๆ ผมชอบเพลงนี้มาก อย่าง เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever) ก็เป็นการให้คุณค่ากับความทรงจำเหมือนกัน เราเป็นคนให้คุณค่ากับความทรงจำ และของที่มีคุณค่าต่อความทรงจำ”“เพิ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยครับ แต่ผมไม่ได้เก็บทุกช่อ จะเก็บเฉพาะเพื่อนที่สนิทให้ หรือครอบครัวให้ แต่ผมจะเก็บทุกอย่างที่เป็นความทรงจำ การ์ด พวกกุญแจ อะไรที่ทำขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะเราจะเก็บหมดครับ เพราะจะเป็นความทรงจำของเวลานั้น ไทม์ไลน์นั้น แต่ละอันจะทำให้เรานึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนได้ของชิ้นนั้น ๆได้ครับ”“วันนี้ขอบคุณทุกคนมาก ๆ นะครับ ที่ได้มาคุยกันหลาย ๆ เรื่องเลย สนุกมากครับ แล้วก็ฝากธุรกิจ WITAL Thailand ของผมด้วยนะครับ”ความฟินยังไม่หมด เพราะยังช่วงท้ายรายการมีเซอร์ไพรส์ เปิดเวทีให้คนรักบิวกิ้นมาร้องเพลง Beside Billkin และบอกรักกันแบบสดๆ หน้าไมค์ ทำเอาฟินทั้งศิลปินและแฟนคลับ ... ถ้าไม่อยากพลาดความสนุก และเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้