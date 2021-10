“แปลรักฉันด้วยใจเธอ” และ “พีพี-กฤษฏ์” สดปัง!! ที่เกาหลีใต้ คว้ารางวัลที่งาน Seoul International Drama Awards ประเทศเกาหลี

ผ่านไปแล้วกับงาน “Seoul International Drama Awards” ที่จัดขึ้นที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ โดยในงานนี้ ทีมงาน และนักแสดงจากซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” จากค่ายนาดาว บางกอก พีพี-กฤษฏ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ และขุนพล-ปองพล ได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในฐานะผู้ชนะ รางวัล “International Drama of the Year” นอกจากนี้ “พีพี -กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ยังได้รับรางวัล “Asain Star Prize” ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากแฟนๆ ทั่วเอเชียอีกด้วยบิวกิ้น-พุฒิพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณบนเวทีว่า “สำหรับการที่ซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอได้รับรางวัล International Drama of The Year ผมรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆ จากวันที่เราเริ่มต้นทำโปรเจกต์นี้ เราตั้งใจ และดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำ เราทุ่มเทเต็มที่และพยามทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ ความสามารถของเราจะทำได้ ไม่เคยคิดกันมาก่อนว่าซีรีส์ฯจะมาได้ไกลถึงเพียงนี้ และในวันนี้ที่เราได้รับรางวัลมันมาไกล กว่าที่เรามองแปลรักฯไว้ในตอนแรกๆ รู้สึกดีใจมากๆ มันเหมือนเป็นกำลังให้พวกเราทำงาน ดีๆต่อๆไป ครับ”พีพี-กฤษฏ์ เผยว่า “พีขอขอบคุณงาน Seoul International Drama Awards ที่ให้พีได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Asian Star Prize ร่วมกับนักแสดงไทยท่านอื่น ๆ พีรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงใน festivalนี้ พีอยากขอบคุณซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอที่ทำให้พีมีโอกาสได้พบกับแฟน ๆ ทุกคน จนทำให้มีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลนี้ ขอบคุณพี่ย้ง พี่บอส ทีมนักแสดง ทีมนาดาว บางกอก และทีมงานแปลรักฉันด้วยใจเธอทุกคนนะครับ ที่ทำให้พีมายืนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ทำให้พีได้มีโอกาสมากมายในอาชีพนี้ ขอบคุณ LINE TV ที่ให้โอกาสแปลรักฉันด้วยใจเธอได้ไปออนในช่อง LINE TV และที่สำคัญที่สุด พีอยากขอบคุณแฟน ๆ นะครับ ที่ให้การ support พีมากขนาดนี้ พีรู้สึกว่าทุก ๆ อย่างที่เขาทำให้พี มันเป็น motivation ในการที่พีอยากทำงานตรงนี้มากขึ้น มันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พีอยากพัฒนาตัวเอง อยากทำงานในด้านอื่น ๆ ให้ดี แล้วก็ดีที่สุดมากขึ้นกว่านี้ครับ ขอบคุณบิวกิ้นที่เราได้แสดงด้วยกันที่ทำให้แปลรักฉันด้วยใจเธอออกมาดีที่สุด แล้วก็ทำให้ โอ้เอ๋ว เป็นโอ้เอ๋วที่ดีที่สุดครับผม ยังไงอยากขอบคุณบิวกิ้นที่ร่วมเดินทางกันมา ไม่ว่างานมันจะเหนื่อยขนาดไหน หรือว่ามันจะมีอุปสรรค ลำบากแค่ไหน แต่เรา ก็ยังเดินมาด้วยกัน แล้วก็เติบโตไปด้วยกัน ขอบคุณมากครับ”สำหรับงาน Seoul International Drama Awards เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 16 โดยเป็นงานมอบรางวัลให้กับผลงานการผลิตคอนเท้นท์จากทั่วโลก