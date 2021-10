ปิดกล้องแบบอบอุ่น 2 คู่จิ้น "จา - เฟริสท์" และ "สมาร์ท - เจมส์" ใน "Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน"

ถ่ายฉากจบไปแล้วเมื่อวันก่อนกับซีนสุดหวานซึ้งเศร้าให้เดาทางยากกับซีรี่ส์วายกระแสดีอย่างนำแสดงโดยและคู่รองหลังจากที่สร้างกระแสความปังด้วยการเป็นซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดใน LINE TV หลายสัปดาห์ติดต่อกัน โดยทีมซีรีส์ได้ถ่ายทำฉากไคลแมกซ์สุดท้ายนี้กันในสตูที่เซตเป็นสนามบิน โดยทั้ง 4 คนมาพูดความประทับใจ พร้อมคอนคอนเฟิร์มว่า ห้ามพลาดเด็ดขาด !!!จา - เฟริสท์ : วันนี้พวกผมทั้ง 4 คนมาถ่ายซีนสุดท้ายของเรื่องแล้วครับ เอาตรงๆ ใจหายมาก เพราะว่าทำงานกันมาตั้ง 8 - 9 เดือนกับทีม มี มายด์ วาย เราผูกพันกับทีม มี มายด์ วาย มากจริงๆ เพราะทำงานด้วยกันมานาน สนิทเหมือนเป็นครอบครัวเลยครับ ส่วนซีนที่ถ่ายทำวันนี้จริงๆ คงบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องราวยังไง (หัวเราะ) เดี๋ยวจะกลายเป็นสปอย บอกได้แค่ว่าห้ามพลาด !! จนถึง EP สุดท้ายเลยครับสมาร์ท - เจมส์ : ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ติดตามดู Don't Say No The Series ของพวกเรามาจนใกล้จะจบแล้ว พวกผมดีใจมากที่รู้ว่ากระแสตอบรับดีขนาดนี้ วันนี้เรามาถ่ายฉากสุดท้ายแล้ว อยากขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสพวกเรา ส่วนฉากสุดท้ายขอบอกว่าต้องดูครับ (หัวเราะ) พลาดแล้วจะเสียใจแน่นอนสามารถติดตามโค้งสุดท้ายของ "Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน" ได้ทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่ม 45 ทางช่อง One31 และดูย้อนหลังได้ทาง Line TVติดตามทุกการอัปเดตของซีรีส์ นักแสดง รวมถึงผลงานต่างๆ ของ MeMindY ได้ที่ @memindyofficial คลิกเดียวที่นี่ https://linktr.ee/memindy