“ดุล-บาส-คิมม่อน-คอปเตอร์” แท็คทีมเอาใจสายวาย ชวนชิปเปอร์ มาฟินกับ #เทศกาลคู่ชิป บน TikTok

สายชิปต้องฟินกับแคมเปญ #เทศกาลคู่ชิป การรวมตัวครั้งสำคัญของวงการวายบน TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ นำทัพขนคู่ชิปคู่จิ้นเอาใจเหล่าบรรดาชิปเปอร์ ผ่านกิจกรรมที่จะชวนมาร่วมฟินกับคู่ชิป Y Series ทั้งหมด 5 เรื่อง 5 พาร์ทเนอร์ กว่า 26 ชีวิต ทั้ง “ดุล-บาส” จากเรื่อง Gen Y The Series “แซนต้า-เอิร์ธ” จาก 7 Project “โทรุ-เฟิร์ส” จากเรื่อง Y-Destiny “แชป-กรีน” จากเรื่อง Chapter of green และ “ภัค-กัญจน์” จากเรื่อง Love Area The Series พร้อมเสริมทัพด้วย “คิมม่อน-คอปเตอร์” ที่จะเชิญชวนเหล่าชิปเปอร์มาร่วมสนุกฟินจิกหมอนและลุ้นรางวัลพิเศษจากกิจกรรมได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคม#เทศกาลคู่ชิป แคมเปญเพื่อเอาใจเหล่าบรรดาชิปเปอร์ ให้ได้ฟินกับคู่ชิป คู่จิ้น Y series celeb ที่ชื่นชอบกันอย่างจุใจ โดยผู้ใช้สามารถเข้าร่วมบูธกิจกรรม ผ่านฟีเจอร์และการสร้างสรรค์คอนเทนท์ต่างๆ บน TikTok อาทิ สติกเกอร์เอฟเฟกต์ เพลย์ลิสต์เพลง คอนเทนท์ความบันเทิง คอนเทนท์แฟชั่น คอนเทนท์ตลก พร้อมติดแฮชแท็ก #เทศกาลคู่ชิป รวมถึงการ LIVE และชาเลนจ์ เพื่อใกล้ชิดกับคู่ชิป พร้อมสะสมคะแนนเพื่อนำไปโหวตและรับชมวีดีโอของคู่ชิปที่ชื่นชอบได้ผ่าน #เทศกาลคู่ชิป บน TikTok ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าชิปเปอร์จนมียอดวิวสูงถึง 157 ล้าน สามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงทำคลิปวิดีโอตามโจทย์ที่กำหนดหรือชวนเพื่อนมาดาวน์โหลด TikTok เท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสุดพิเศษจาก TikTok ที่จะให้เหล่าชิปเปอร์ได้ฟินขั้นสุดกับรางวัล Exclusive Video หรือจะเป็นรางวัลใหญ่ลุ้น Exclusive Video Call 1-1 กับคู่ชิปในดวงใจได้ง่ายๆนักแสดงเจ้าของ #ดุลบาส จาก Gen Y The Series อย่าง ดุล ร่มจำปา เชิญชวนเหล่าชิปเปอร์ “ก่อนอื่นต้องขอบคุณแพลตฟอร์ม TikTok มากๆเลยนะครับ ที่ช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผมได้มีโอกาสใกล้ชิดแฟนๆมากขึ้น ดังนั้นผมจึงอยากชวนแฟนๆมาร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆ กับแคมเปญ #เทศกาลคู่ชิป บน TikTok กัน พร้อมสร้างคอนเทนท์และโหวตให้กำลังใจคู่ดุลบาสกันเยอะๆ นะครับ” ทางด้าน บาส สุรเดช เสริมต่อว่า “อย่างที่ดุลบอกเลยว่ากิจกรรมนี้สนุกมากๆ แถมยังช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อย่าลืมมาร่วมเล่นเพื่อลุ้นรับรางวัล Exclusive Video กับคู่ดุลบาสกันนะครับ”ทางด้านคู่ชิป #คิมคอป อย่าง คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยครับว่าคะแนนคู่ไหนจะเป็นฝ่ายชนะ มาใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมได้ทั้งเดือนตุลาคมได้เลยครับ” ส่วน คิมม่อน วโรดม กล่าวต่อว่า “ชวนเพื่อนๆ มาเล่นกันเยอะๆ นะครับ ยังมีรางวัลใหญ่อย่าง Exclusive Video Call 1-1 รออยู่ ฝากคู่คิมคอปไว้ด้วยครับ”สามารถร่วมกิจกรรมหรือติดตามดูรายละเอียดสุดปังฟินจิกหมอนแตกได้บน TikTok ผ่าน #เทศกาลคู่ชิป ตั้งแต่ 1-22 ตุลาคม และร่วมลุ้นประกาศผลผู้ชนะ พร้อมร่วมชมไลฟ์ของคู่ชิปที่ชื่นชอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 23-31 ตุลาคม 2564