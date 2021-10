มี มายด์ วาย (มายากาล เดอะซีรีส์) เปิดแคสติ้งนักแสดงนำ “มายากาล เดอะซีรีส์” ซีรีส์วายมิติใหม่ (ปาฏิหาริย์ ความรัก)

ผู้ผลิตซีรีส์วายอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่มีผลงานซีรีส์กระแสดีกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้อย่างกำลังจะมีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่เอาใจสายวายให้ได้จิ้นฟินกระจายกันอีกครั้งเร็วๆ นี้ กับสร้างจากงานเขียนของนักเขียนคนดัง“ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากมีโอกาสเอ่ยคำว่ารักกับเขาสักครั้ง”“ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่มีวันยอมให้เขาพบเจอกับความตายแบบนี้”“ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเป็นคนที่ตายแทนเขาเอง”เรื่องราวของความรักและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่ต้องพิสูจน์ผ่านกฎเกณฑ์ของเวลา ถือเป็นมิติใหม่ของวงการซีรีส์วายในไทย โดยงานนี้ มี มายด์ วาย เปิดแคสติ้งนักแสดงกันแบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นคุณสมบัติ- เพศชาย- อายุ : 19 - 30 ปี- ส่วนสูง : 175 ซม. ขึ้นไป- รูปร่าง: สูงใหญ่ มีกล้ามเนื้อ / สมส่วน- สีผิว : ขาว / ขาวเหลือง / ค่อนคล้ำสามารถส่งประวัติส่วนตัว รูปถ่ายและ วิดีโอแนะนำตัวเข้ามาได้ที่ https://bit.ly/mmynewseries หรือทาง LINE OA : @mmyprojectผลงานซีรีส์ของ มี มายด์ วาย ที่ผ่านมา ได้แก่ “Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน” และ “TharnType the Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ”