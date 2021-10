TikTok เสิร์ฟกิจกรรมสุดต๊าช #เทศกาลคู่ชิป รวมกองทัพคู่วายที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศ ชวนฟินจิกหมอนแตก

เกินต้านไม่ไหว!! กับแคมเปญสุดปังจาก TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ที่ขอจัดกิจกรรมที่ฮอตสุดในสามโลก เอาใจเหล่าบรรดาชิปเปอร์ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของวงการวาย ที่จะมาปลุกความฟินในตัวคุณให้ลุกเป็นไฟ ที่ขนความสนุก ขนคู่ชิป ขนคู่จิ้นที่คนหลงใหลมากันแน่นๆ จุกๆ เสิร์ฟโมเมนต์แบบจัดเต็ม ให้แฟนๆ ได้ชื่นใจกันถ้วนหน้ากับความยิ่งใหญ่ระดับประเทศในครั้งนี้สำหรับกิจกรรม #เทศกาลคู่ชิป เทศกาลสุดอลังการงานสร้างที่สุดแห่งปี 2021 จาก TikTok คือการรวมตัวของคู่ชิป Y Series ทั้งหมด 5 เรื่อง 5 พาร์ทเนอร์ กว่า 26 ชีวิต ชวนแฟนๆ มาร่วมลุ้นร่วมฟินไปกับ 9 กิจกรรม พร้อมร่วมสะสม คะแนนเพื่อลุ้นเป็นผู้ชนะ ได้ใกล้ชิด กับคู่ชิปที่ทุกคนตกหลุมรักอาทิ “ดุล-บาส” จากเรื่อง Gen Y The Series “แซนต้า-เอิร์ธ” จาก 7 Project “โทรุ-เฟิร์ส” จากเรื่อง Y-Destiny “แชป-กรีน” จากเรื่อง Chapter of green และ “ภัค-กัญจน์” จากเรื่อง Love Area The Seriesพร้อมเสริมทัพกิจกรรมด้วยพลังสายวายอย่าง “คิมม่อน-คอปเตอร์, บุ๋น-เปรม, บูม-พีค, แซมมี่-พายอาร์, กัง-กร, เล-เพิร์ธ, อู๋-พี, แจ๊บ-ชีวิน”เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ต๊าช..เกินห้ามใจจริงๆ บอกเลยว่าใครพลาดความสนุกครั้งนี้ เสียใจอย่างแน่นอน เพราะ TikTok เตรียมของรางวัลสุดพิเศษไว้เอาใจแฟนคลับเพียบ ทั้ง Exclusive Video ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน หรือจะเป็นรางวัลใหญ่ ลุ้น Exclusive Video Call 1-1 กับคู่ชิปในดวงใจ ง่ายๆ เพียงทำคลิปวิดีโอตามโจทย์ที่กำหนด หรือชวนเพื่อนมาดาวน์โหลด TikTok เท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากมายแล้ว