แฟนเพลง “One OK ROCK” วัน โอเค ร็อค ห้ามพลาด สัมผัสกับเบื้องหลังการแสดงสดออนไลน์ที่ปังสุด ๆในสารคดีเรื่อง ‘Flip a Coin: ONE OK ROCK Documentary’ ทาง Netflix

ทากะ (Taka), โทรุ (Toru), เรียวตะ (Ryota) และ โทโมยะ (Tomoya) คือสี่หนุ่มสมาชิกของวงร็อกที่ร้อนที่สุดของญี่ปุ่นในยามนี้ ONE OK ROCK (วัน โอเค ร็อก) ที่ไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จ โด่งดังในบ้านเกิดเท่านั้น แต่ยังไปไกลถึงระดับโลกซึ่งยอดวิวการแสดงสดแบบออนไลน์ของพวกเขาเมื่อเดือนตุลาคม 2020 ที่มีผู้ชมพร้อมกันมากถึง 110,000 คน ย่อมการันตีถึงความแรงของพวกเขาได้เป็นอย่างดีและวันนี้ เรื่องราวความเป็นมาทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังของการแสดงสดออนไลน์ในครั้งนั้น จะถูกนำมาเปิดเผยให้ชมกันใน ภาพยนตร์สารคดี ‘Flip a Coin: ONE OK ROCK Documentary’ ที่นอกจากจะได้ชมการแสดงบางส่วนแล้ว จะได้รับรู้ถึงการเตรียมงานที่ ONE OK ROCK และทีมงานพร้อมสร้างความบันเทิงให้กับแฟนเพลงอย่างเต็มที่ ไม่ต่างไปจากการแสดงต่อหน้าผู้ชมในคอนเสิร์ตที่พิเศษสุด ๆ ก็คือ ในสารคดี ‘Flip a Coin: ONE OK ROCK Documentary’ ยังนำเสนอตัวตนของสมาชิกแต่ละคน ที่ยากจะได้เห็นกันอีกด้วย รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของพวกเขา ถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงในครั้งนี้ ตลอดจนที่มาของการแสดงโดยสารคดี ‘Flip a Coin: ONE OK ROCK Documentary’ จะมีให้ชมพร้อมกันทั่วโลก 21 ตุลาคมนี้ทางบริการสตรีมมิ่ง Netflix พร้อมด้วยเพลงใหม่ “Wonder” จาก Documentary นี้ ที่จะปล่อยตามมาบนสตรีมมิ่งให้ได้ฟังกันในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ งานนี้แฟน ๆ ONE OK ROCK ห้ามพลาดและสำหรับขาร็อก ที่ไม่เคยสัมผัสกับพวกเขามาก่อน นี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้รับรู้ว่า เพราะอะไร ทำไม ONE OK ROCK ถึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวงร็อกที่ร้อนที่สุดของแดนอาทิตย์อุทัย ที่ไปไกลถึงระดับโลก โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค