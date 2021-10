วอร์มเสียงให้พร้อม I Love Your Voice ซีซันใหม่ รีเทิร์น !! อยู่ที่ไหนก็เป็นนักร้องได้ เวทีประกวดร้องเพลงออนไลน์ บน JOOX ROOMS ครั้งแรกของไทย ใครจะได้เดบิ้วต์ออกซิงเกิ้ล !

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง หลังซีซันแรกประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น!! สำหรับรายการเฟ้นหานักร้องเสียงเพราะ ‘I Love Your Voice เสียงนี้ที่เรารัก ซีซัน 2’ เวทีประกวดร้องเพลงรูปแบบออนไลน์บน JOOX ROOMS รายการแรกของไทย โดยซีซันนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมความใหม่! New Normal, New Rules เปลี่ยนรูปแบบการแข่งและกติกาใหม่ทั้งหมด พร้อมคว้า 3 สุดยอดแห่งวงการเพลง “ป๋าเต็ด ยุทธนา”, “หนึ่ง ณรงค์วิทย์” และ “จี๊บ เทพอาจ” มาเป็นกรรมการ ทั้งยังจูงมือ 4 ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง ลูกหว้า พิจิกา, ดิม Tattoo Colour, โปเต้ MEAN BAND และกานต์ The Parkinson มาเป็นโค้ชพาลูกทีมคว้าชัยชนะ เหล่านักร้องเสียงดี และผู้ที่รักการร้องเพลง มาร่วมสนุก โชว์ความสามารถ เพื่อชิงเงินรางวัล 30,000 บาท และทำซิงเกิลเดี่ยวของตัวเอง งานนี้เปิดรับสมัครรอบออดิชันแล้วตั้งแต่วันนี้ - 19 ตุลาคม 2564 โอกาสดีๆ แบบนี้ สมัครด่วน‘I Love Your Voice เสียงนี้ที่เรารัก’ เป็นรายการประกวดร้องเพลงแนวใหม่ ที่ใช้ฟีเจอร์ JOOX ROOMS เป็นเวทีประกวดออนไลน์ เพื่อให้เหมาะกับยุค New Normal ดังนั้น ไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถลงสนามประชันพลังเสียง และโชว์ความสามารถได้ทุกที่ สำหรับกติกาการแข่งขันในซีซันนี้ เพิ่มความมันไปอีกขั้น ด้วยการแข่งแบบ Survival ใครร้องดีอยู่ ใครร้องพลาดก็ตกรอบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ทีม แต่ละทีมจะมีโค้ชมาสเตอร์คอยให้คำแนะนำ และผลักดันศักยภาพให้แสดงความสามารถได้เต็มที่ยิ่งขึ้น นำทีมโดยมาสเตอร์มือเก๋าจากซีซันแรก ลูกหว้า พิจิกา, โปเต้ MEAN BAND เสริมทัพด้วยมาสเตอร์คนใหม่ ดิม Tattoo Colour, กานต์ The Parkinson พร้อมได้ นะ รัตน นักร้องนำวง Polycat ที่จะมาเป็นกรรมการพิเศษ แค่เห็นชื่อก็มันแล้ว มารอดูกันว่าซีซันนี้จะพิเศษขนาดไหน เตรียมลุ้นกันได้เลยสายประกวด และเหล่าคนรักเสียงเพลง ไม่ควรพลาด! เพียงอัดคลิปวิดีโอร้องเพลง ความยาวไม่เกิน 2 นาที อัปโหลดคลิปบนโซเชียลมีเดียของตัวเอง และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ จากนั้นเข้าไปกรอกใบสมัคร พร้อมแชร์ URL คลิปดังกล่าวได้ที่นี่ หรืออัดคลิปวิดีโอร้องเพลงลง JOOX BUZZ และติดแฮชแท็ก #JOOXROOMSxILOVEYOURVOICESS2 รีบหน่อย! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ -19 ตุลาคมนี้ และจะประกาศผลผู้เข้ารอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ Facebook, Instagram, TikTok และ Twitter ทางช่อง I Love Your Voice Thailandประเดิมแข่งรอบแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 มาร่วมลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์ และให้กำลังใจเหล่าผู้เข้าแข่งขันไปด้วยกัน ทาง JOOX ROOMS ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 - 23.00 น. รวมถึงติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางของ I Love Your Voice หรือ Facebook JOOX Thailand#JOOXROOMSxILOVEYOURVOICESS2 #มาROOMSกันที่JOOX