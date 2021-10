AIS 5G เริ่มให้บริการ VoNR โทรผ่าน 5G SA รายแรกในไทยบน Galaxy S21 ซีรีส์

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า เป้าหมายของเราคือ นำศักยภาพของ AIS 5G ในฐานะผู้ให้บริการที่มีคลื่นมากที่สุดมายกระดับประสบการณ์ใช้งานไปอีกขั้นให้แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพาร์ทเนอร์ใน Digital Ecosystem โดยเฉพาะผู้ผลิต Device ระดับโลก อย่าง Samsung ที่นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราได้นำ 5G มาสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง“หลังจากที่ทาง AIS ได้มีการเปิดตัว 5G NSA/SA เป็นเจ้าแรกของประเทศแล้ว เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานการโทรที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเราจึงมีการเปิดทดลองทดสอบใช้งาน VoNR หรือ Voice over 5G New Radio เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยถือเป็นบริการโทรพื้นฐานที่ใช้สถาปัตยกรรม SA-Stand Alone ของเครือข่าย 5G อย่างเต็มที่”เมื่อเทียบกับบริการการโทรอื่นๆ VoNR ทำให้เวลาเรียกเข้ารับสายเร็วกว่าเดิม และปรับปรุงคุณภาพเสียงและภาพ ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์การโทรที่ยกระดับขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการนี้สามารถสนทนาที่ชัดเจนได้อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีสิ่งรบกวน และยังใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารได้เร็วยิ่งกว่า เพราะการโทรวิ่งอยู่บนเครือข่าย AIS 5G โดยที่ลูกค้า Samsung ที่ใช้สมาร์ทโฟนในรุ่น Galaxy S21 Ultra, S21+ และ S21 ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่สามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ก่อนใครนายสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานองค์กรกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้ข้อมูลว่า 5G คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้งานให้กับผู้คน โดยมีสมาร์ทโฟนหรือดีไวซ์ต่างๆ เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งครั้งนี้ Samsung ได้ร่วมมือกับ AIS เพื่อร่วมกันเปิดประสบการณ์ใหม่ของการโทรด้วยเสียงคุณภาพสูง ผ่าน Samsung Galaxy S21 Series ที่ถือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นแรกที่สามารถใช้งาน VoNR ได้ และจะทำให้ลูกค้าที่ใช้งานเครือข่าย 5G SA ได้ใช้บริการโทรได้มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องของคุณภาพเสียง และเวลารอสายเรียกเข้า รับสายที่รวดเร็วกว่าเดิมการทำงานร่วมกันของ AIS และ Samsung ในครั้งนี้จะเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของวงการ 5G อีกครั้ง ในแง่ของการใช้งานที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงเพียงแค่โทรออก สำหรับลูกค้า AIS และ Samsung ที่ใช้สมาร์ทโฟนใน Galaxy S21 Ultra, S21+ และ S21 สามารถใช้เปิดประสบการณ์การโทรบนเครือข่าย 5G SA ก่อนใครได้แล้ววันนี้ สัมผัสบริการโทรได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ด้วยคุณภาพเสียงและความเร็วแรงระดับ 5G