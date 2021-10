Samsung ชวนคนรุ่นใหม่ประกวดออกแบบกราฟิก "Young Talent Contest"

น.ส.ปารมี ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงได้เลือก 3 คอนเซ็ปต์หลักมาเพื่อเป็นโจทย์ในการประกวดครั้งนี้ โดยแต่ละหัวข้อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงที่ต้องการให้คนไทยมี ‘สุขภาพที่ดีกว่า ความสุขที่มากกว่า และได้รับความเอาใจใส่ที่เหนือกว่า’ ผ่านสินค้าและบริการของซัมซุง ซัมซุงจึงเปิดพื้นที่ให้ทุกความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ได้แสดงออกในการสะท้อนมุมมองที่แตกต่าง และให้พวกเขาสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจ และบอกถึงไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเองไปยังกลุ่มคนในวัยเดียวกันได้อีกด้วยการประกวดออกแบบภาพกราฟิกครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน ผ่านการสร้างสรรค์งานภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม illustrator หรือ Photoshop โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย พร้อมเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียและส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ youngtalent.tese@samsung.com ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานซัมซุงเมมเบอร์ และเขียนโพสต์ในหน้าชุมชนซัมซุงเมมเบอร์ พร้อมโพสต์ผลงาน ชื่อผลงาน พร้อมใส่แฮชแท็ก #SamsungBetterNormal ก่อนที่คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:ง.00 น. ที่ Facebook Samsung เว็บไซต์ https://www.samsung.com และหน้าชุมชนซัมซุงเมมเบอร์บนเว็บไซต์ของซัมซุงสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับสมาร์ทโฟน Galaxy Z Fold3 5G (512 GB) 1 รางวัล มูลค่า 61,900 บาท และผู้ชนะรองอันดับหนึ่งจนถึงรองอันดับสี่ มีสิทธิรับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle TV รุ่น The Serif QLED 50 นิ้ว, Galaxy Z Flip3 5G (128 GB), Galaxy Tab S7+ 5G (256 GB) และ Smart Monitor With Mobile Connectivity M7 ขนาด 32’’ ซึ่งรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาทนอกจากนี้ ผลงานของผู้ชนะการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์ลงบนแค็ตตาล็อกซัมซุงประจำปี 2565 อีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนในการเผยแพร่และนำเสนอความสามารถทางด้านศิลปะ รวมถึงนำเสนอไอเดียอันแปลกใหม่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Young Talent Contest by Samsung” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/support/newsalert/123278