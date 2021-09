ส่องความเป๊ะปัง “หลิวเต๋อหัว” ฉลองวันเกิดกับแฟนๆในวัย 60 ปี หล่อเข้มละมุนใจ

มินิคอนเสิร์ตของ หลิวเต๋อหัว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมาเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนวันเกิดของเขาวันที่ 27 ก.ย. ซึ่งอายุครบ 60 ปี เขาได้ขนเพลงฮิตของเขาในปี 1994 ทั้ง Forget Love Potion, The Moon Represents My Heart และเพลงใหม่อย่าง Till The End ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือน ก.ค. ฉลองครบรอบ 40 ปีในวงการบันเทิงของเจ้าตัวก่อนร้องเพลง Forget Love Potion เขายังได้กล่าวกับแฟนๆว่า “ผมต้องถามทุกคนว่ายังจำเพลงนี้ได้ไหม? ผมร้องมาหลายปี เวลาผ่านไปเร็วมาก เวลานี้เมื่อปีที่แล้ว ผมก็เตรียมตัวถ่ายทอดสดเพื่อให้ทุกคนดู แต่มันเหมือนเพิ่งผ่านไป 2-3 วันนี่เอง”คลิปความยาว 15 นาที ที่ถูกอัปโหลดลง Andy World Club เขายังได้พูดคุยถึงชีวิตของเขาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเขาระบุว่าเขาต้องกักตัวถึง 3 ครั้งอยู่ทั้งใน กวางโจว และ ปักกิ่ง ซึ่งเขาเองก็เพิ่งออกจากกักตัวครั้งที่ 3 โดยระบุว่าเขาแทบไม่ทำอะไรเลยตอนที่ต้องโดนกักตัวซึ่ง หลิวเต๋อหัว ได้เผยด้วยว่า เมื่อก่อนเขาทำงานหนักเวลาที่อยู่ในโรงแรมเขาต้องอ่านบทและออกกำลังกาย “แต่ตอนนี้ 21 วัน ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลย ขี้เกียจมากๆ มีแต่กินกับนอน ผมอยากจะอ้วนขึ้นสักหน่อยแต่น้ำหนักไม่ต้องขึ้น”เจ้าตัวได้ทิ้งท้ายด้วยการอธิษฐานขอให้โรคระบาดครั้งนี้จบลงโดยไว เพื่อจะได้พบกับแฟนๆตัวเป็นๆได้ในการฉลองวันเกิดปีหน้า