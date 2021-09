พิธีปิดกิจกรรม ปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า  DiProm Genius Transformation : DGT  รุ่นที่ 1

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าสู่ระดับแนวหน้า โดยการพัฒนาองค์ความรู้ บ่มเพาะและสร้างเครือข่ายตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจแบบเข้มข้นพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง Transform ธุรกิจไปสู่อนาคตด้วยกันอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 8 สัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมกว่า 100 กิจการ เข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาองค์ความรู้จากวิทยากรและโค๊ชชั้นนำแนวหน้าระดับประเทศ ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจกว่า 20 คน ซึ่งวันที่ 18 กันยายน 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมมาสู่พิธีปิดงานกิจกรรม DiProm Genius Transformation : DGT รุ่นที่ 1 กิจกรรมการปรับปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสรุปหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ พร้อมด้วยพิธีการประกาศรางวัล The Best Case และ Success Case Award ซึ่งเป็นรางวัลอันเป็นผลผลิตจากความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้จริงในงานยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง ปิดท้ายความประทับใจกับมินิคอนเสิร์ต THE NEXT TRANSFORMATION PARTY โดยนักร้องสายชิลล์มากความสามารถ คุณปิงปอง ศิรศักดิ์ และ คุณโรส ศิรินทิพย์ รับชมความน่าสนใจทั้งหมดนี้พร้อมกัน ผ่านระบบออนไลน์ Live Streaming ทาง Facebook Fan page กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม