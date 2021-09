“นนท์ ธนนท์” ชวนร่วมชมงาน TICA CONNECT ครั้งที่ 7 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ไลฟ์โชว์ครั้งแรก

อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด กับมินิคอนเสิร์ตแบบอะคูสติก จากศิลปินหนุ่มอารมณ์ดี ที่มักจัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมที่เตรียมมามอบความสุขส่งตรงถึงบ้าน พร้อมด้วยที่จะมาร่วมจุดประกายแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ชวนแฟน ๆ ร่วมเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ และมาทำความรู้จัก อาสาสมัครเพื่อนไทย ในงานในโอกาสครบรอบ 15 ปี โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย “FRIENDS FROM THAILAND : FFT” กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA กระทรวงการต่างประเทศ โดย นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินหน้าจัดงาน TICA CONNECT ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Enhancing the Role of Volunteer for Global Development” ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ปรับรูปแบบจัดอีเวนต์แบบปกติสู่ออนไลน์ไลฟ์โชว์ครั้งแรก โดยได้เปิดตัวเว็ปไซต์ www.ticaconnect.com ชวนทุกท่านมารู้จักอาสาสมัครเพื่อนไทยให้มากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งแรก โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom รับชมพร้อมกัน ในเย็นวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น.โดยงานครั้งนี้เป็นพิธีกรพาไปทำความรู้จักและรับฟังการแชร์ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงจากรุ่นพี่อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) พร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่จะมาร่วมจุดประกายแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “รู้จักตัวเองให้ดีพอ ขอทำดีเพื่อสังคม” พิเศษสุดกับมินิคอนเสิร์ตแบบอะคูสติกจาก นนท์ ธนนท์ จำเริญ และที่สำคัญช่วงท้ายงาน ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัลอีกมากมายหนุ่มนนท์ ธนนท์ มาเอ่ยปากเชิญชวนแฟนๆ ทั้งที งานนี้ต้องไม่พลาด ย้ำอีกครั้ง!! มาเข้าชมงานพร้อมกันในเย็นวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 18.30-21.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าฟรี ได้แล้วที่ www.ticaconnect.com/register และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ticacooperation