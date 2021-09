DEPA และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอกย้ำความสำคัญในการสร้างสายสืบ ไซเบอร์ กับโครงการ White Hat Hacking for security 2021 ปีที่ 2

โครงการ White Hat Hacking for security 2021 ได้รับเกียรติจาก ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล หรือ DEPA มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และกิจกรรม Capture the Flagสำหรับโครงการในปีนี้ ได้ปรับหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น ทั้งยังปูพื้นฐานใหม่ให้กับคนที่ยังไม่มีความรู้ด้าน Cybersecurity มาก่อน ทั้งยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบ online ในรูปแบบเกมมิ่งผ่านแพลตฟอร์ม Gather Town ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย ไม่น่าเบื่อ และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และอาจารย์ได้เสมือนกับเรียนออฟไลน์ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.- 12 ก.ย. 2564 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 146 คนจากทั่วประเทศ เข้ามาร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และเข้าแข่งขันทดสอบด้านการเจาะระบบ (Penetration Testing) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในกิจกรรม Capture The flag ซึ่งการแข่งขันได้ผู้ชนะจากทั้ง 2 ทีมได้แก่ ทีม Red (ร.ต.ท. วรพล ผดุงกาญจน์, นายเศรษฐภพ พิจารณ์วณิช และนายกิตติณัฏฐ์ เศรษฐถาวร) และทีม Blue (นายกรัณต์ ชาครียรัตน์, นายณัฐภูมิ ศรีนวลเอียด และนายนภดล มณีรัตน์ประเสริฐสำหรับท่านที่สนใจโครงการด้านการพัฒนาบุคคลากรทางด้านดิจิทัล สามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือ ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร สามารถติดตามได้ทางเพจของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ( https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety