Vita S (ไวต้า เอส) โดย Dr.Awie จัดกิจกรรมเปิดตัวครั้งแรก ดึง 3 สาว “ก้อย นัตตี้ ดรีม” ทำดี ส่งความสุข

ด้วยวิถีชีวิต และเทรนด์การดูแลตัวเองของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาว นั่นก็คือปัญหารอยสิว ผิวหมองคล้ำ ไม่สดใส และปัญหาฝ้า กระ และจุดด่างดำ โดยเฉพาะคนที่ยุ่ง ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง หรือมีเวลาให้กับตัวเองน้อย ล่าสุดแบรนด์แบรนด์ของคุณหมอคนเก่งอย่างแพทย์หญิงอวิกา รงค์ทอง จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Vita S (ไวต้า เอส) ที่ได้ 3 สาวอย่างยกแก๊งกันมาทำกิจกรรม สร้างความดี ส่งความสุขให้กับโครงการตัวเล็กใจใหญ่ในช่วงล็อกดาวน์นี้กล่าวว่า "กิจกรรมนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ 'ไวต้า เอส' สินค้าใหม่ของ แบรนด์ดอกเตอร์เอวี่ ที่จะช่วยให้คุณมีผิวที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวคุณเอง ในคอนเซ็ปต์ Be your best ช่วยบำรุงผิวให้เรียบเนียนดูสุขภาพดี และป้องกันการเกิดปัญหาผิวซ้ำ ไม่ว่าจะมีผิวสีไหน ก็สามารถมีผิวที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองได้ ทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ด้วยสารสกัดจาก Pycnogenol (สารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศส) ที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสี และ Apple Phenol (สารสกัดจากแอปเปิ้ลเขียว) นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยป้องกัน UV ทำหน้าที่เป็นวิตามินกันแดดสาเหตุของปัญหาบนผิวหน้าและผิวกายไปด้วยในตัว พร้อมทั้งสารสกัดอีกกว่า 9 ชนิด ที่จะแก้ปัญหาผิวให้จบครบในกล่องเดียว และเนื่องจากเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก เราจึงตั้งใจส่งความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อแก้เหงา แก้เครียดให้กับทุกคนที่ต้องอยู่แต่บ้าน โดยมาฟัง 3 สาวร้องเพลง และทำกิจกรรม พร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากดอกเตอร์เอวี่ ด้วยการแชร์สิ่งดี ๆ และความสุขให้แก่กัน เพื่อคลายความเครียดในช่วงนี้ และด้วยสถานการณ์โควิด เราก็มีกิจกรรมดี ๆ มาทำบุญร่วมกัน โดยรายได้จากไวต้า เอส ทุกกล่อง ในราคาโปรโมชั่นจากกล่องละ 1,150 เหลือกล่องละ 690 บาท ทางดอกเตอร์เอวี่จะบริจาคให้กับโครงการตัวเล็กใจใหญ่ โครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยการบริจาคกล่องละ 50 บาทจากยอดขาย ซึ่งทางแบรนด์ได้มีการบริจาคให้กับโครงการไปก่อนแล้ว 100,000 บาทค่ะ ถือเป็นโอกาสอันดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดทุกคนในช่วงนี้ค่ะ"