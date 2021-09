ต่อลมหายใจแห่งเสียงดนตรี! โคราชเปิดคอนเสิร์ต Music For Our City ช่วยเหลือศิลปินฝ่าวิกฤตโควิด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

วันนี้ (6 ก.ย.) นายวีรพล จงเจริญใจ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน แกนนำการจัดงาน Music for our city เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพันธมิตรองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมเอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา, Biz Club นครราชสีมา ฯลฯ และกลุ่มศิลปินโคราช จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อพี่น้องผองเพื่อนชาวดนตรีโคราช หรือ Music For Our City ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มศิลปินชาวโคราชที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโควิด-19 หลังมีการสั่งปิดสถานบันเทิงทำให้ศิลปินได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้ ความเป็นอยู่ลำบาก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพนี้ให้อยู่ต่อได้เราจึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นสำหรับรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดการแสดงคอนเสิร์ตแบบใหม่ (New Normal) ผ่าน Face Book Live เพื่อลดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกลุ่มศิลปินจะสลับสับเปลี่ยนกันมาขับกล่อมเสียงเพลงอันไพเราะผ่านสื่อออนไลน์ให้ประชาชนได้รับชมกันแบบเต็มอิ่ม ทุกคนจะได้ผ่อนคลายความเครียดไปพร้อมๆ กัน และยังเป็นเวทีที่จะมอบความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงที่ทุกคนต่างอึดอัด เครียดออกไปไหนไม่ได้ บางอาชีพก็ทำงานไม่ได้ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นกำลังใจให้ศิลปินชาวโคราชทุกคนให้สู้ต่อไปให้ได้ในภาวะที่ยากลำบากช่วงนี้ และร่วมกันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยติดตามรับชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ทุกวันเสาร์ ผ่านทางเพจ Korat : เมืองที่คุณสร้างได้, Music for our city, เพจ Koratdaily และ เพจ Korattimes บ้านเอ็งนายวีรพลกล่าวว่า สัปดาห์แรก หรือ EP. 1 เราจัดคอนเสิร์ตไปเมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ “Music for our City EP. 1 ลมหายใจแห่งเสียงดนตรี” นักดนตรีร่วมแสดงครั้งนี้ 23 ท่าน ยอดผู้ชมร่วมหมื่น และมียอดบริจาคช่วยเหลือ 117,000 บาท ซึ่งเกินความคาดหมาย ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นส่วน EP. 2 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และมีการจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมต่อลมหายใจให้ศิลปินเหล่านี้ นอกจากเป็นกำลังใจแล้วยังสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของ Music for our city ธนาคารไทยพาณิชย์ 8134037626 ชื่อบัญชี นายวีรพล จงเจริญใจ และ นายธีรัตน์ เศรษฐ์กมลฉัตร หรือบัญชีของศิลปินแต่ละท่านซึ่งจะขึ้นให้ในช่วง Live สด แล้วพบกันทุกเย็นวันเสาร์ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้าน น.ส.ฉัตรสุรางค์ กองภา นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา เปิดเผยว่า การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินจะเป็นอาชีพแรกที่ถูกสั่งปิดกิจการ และเป็นอาชีพหลังสุดที่จะอนุญาตให้เปิด ฉะนั้นผู้ที่มีอาชีพเป็นนักดนตรีจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและลำบากมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆดังนั้น ในฐานะสื่อมวลชนสมาคมสมาพันธ์ฯ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กลุ่มศิลปินชาวโคราชได้เดินหน้าต่อไปพร้อมๆ กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เราพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งข่าวให้ประชาชนได้รับทราบในทุกช่องทางสื่อเพื่อช่วยเหลือกันในเวลาที่ทุกคนลำบาก และขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือกลุ่มศิลปินชาวโคราชบ้านเราให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันตามกำลังความสามารถของแต่ละคน