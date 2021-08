"จา พชร" ยอมรับ "เฟริสท์ ฉลองรัฐ" คือคนสนิทที่รู้ใจ

เล่นคู่กันเป็นเรื่องที่ 2 แล้ว สำหรับหนุ่มหล่อเข้มและ Cuteboy (คิ้วท์บอย)คู่จิ้นมาแรงขวัญใจสาววายที่ตอนนี้มีผลงานคู่กันออกมาให้ได้ฟินจนกรี๊ดลั่นหน้าจอ กับฉากหวานที่เสิร์ฟกันไม่หยุด ซึ่งการทำงานร่วมกันในเรื่องนี้ ทั้งคู่ยอมว่าบทที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกันเล่นได้ง่ายขึ้น เพราะความรู้ใจที่มีเพิ่มมากขึ้นตามเลเวลความสนิทสนม โดยทั้งคู่เผยถึงการทำงานร่วมกันครั้งนี้ว่าจา : " ตอนนี้เรา 2 คนค่อนข้างสนิทกันมากขึ้นครับ คุยกัน ปรึกษากันแทบจะทุกเรื่อง เพราะเคยเจอกันมาแล้วจากเรื่องก่อน ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเราก็มีการปรับจูนเข้าหากันเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของการแสดง หรือแม้กระทั่งความสนิทนอกจอ คุยกันบ่อย พอยิ่งนานๆไปมันก็ทำให้ยิ่งรู้ใจกันมากขึ้นครับ เวลาแสดงด้วยกันก็เลยทำให้การถ่ายทำผ่านไปได้ด้วยดีในทุกๆครั้งที่เราต้องเข้าฉากด้วยกันครับ "เฟริสท์ : "ต้องบอกว่าเรารู้จักกันมา 1 ปีกว่าแล้ว ยิ่งนานมันก็รู้สึกยิ่งสนิท เชื่อใจกันละกันมากขึ้นครับ ทำให้ตอนเข้าฉากด้วยกันมันง่ายขึ้นมากๆ จำได้ว่าเรื่องที่แล้วพอมีบทต้องใกล้ชิดกันเรา 2 คนจะเขิลหนักมากทำอะไรไม่ถูกเลยครับ พอมาเรื่องนี้ได้เล่นเป็นแฟนกันแบบจริงๆ จังๆ ในบทมันก็จะมีสกินชิพ ถึงเนื้อถึงตัวกันเต็มไปหมดแทบจะทุกอีพี แต่โชคดีที่เป็นจาก็เลยทำให้มันง่ายขึ้นเรื่องการส่งอารมณ์ถึงกันเวลาเข้าฉากครับ ยังไงก็ฝากติดตาม “Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน” ของพวกเราด้วยนะครับ ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 22:45 น. ทางช่องวัน 31 และดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV ครับ"ติดตามทุกการอัปเดตของซีรีส์ Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน , นักแสดง รวมถึงผลงานต่างๆ ของ MeMindY ได้ที่ @memindyofficialคลิกเดียวที่นี่ https://linktr.ee/memindy