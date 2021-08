“Don't say no the series เมื่อหัวใจใกล้กัน” ซีรีส์วาย กับมุมมองสะท้อน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรักระหว่างเพื่อน

สำหรับซีรีส์ความรักแบบวายวาย คงมีให้เห็นกันเกลื่อนอยู่แล้วในตลาดละคร/ซีรีส์ ที่เปิดกว้างมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีตัวเลือกค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายไทย จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเป็นอีกหนึ่งบริษัทผลิตซีรีส์วายในประเทศไทย ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นบริษัทผลิตซีรีส์วายแรกๆ เลยที่เข้ามาตีตลาดวงการวายไทย และด้วยมีความเชื่อว่า "เคมีความเข้ากันของนักแสดง มีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการทำซีรีส์วายทุกเรื่อง" ทำให้การแคสติ้งนักแสดงมักจะเลือกนักแสดงให้ตรงกับบทบาทไปพร้อมๆกับการดูเคมีความเข้ากันของนักแสดงไปด้วย โดยผลงานของมี มายด์ วาย เริ่มจากซีรีส์เรื่องแรกที่โด่งดังไกลจนได้รับความสนใจในหลายประเทศ และตอนนี้มีซีรีส์วายเรื่องล่าสุดกับ "Don't say no the series เมื่อหัวใจใกล้กัน" ด้วยฝีมือนักเขียนและผู้จัดได้นำเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนมาขยายออกให้กว้างขึ้น เล่าเรื่องสะท้อนความเป็นไปของเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันในสภาพครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตัวละครในเรื่องจึงมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป ทั้งนิสัยใจคอ ความคิด อารมณ์และการแสดงออก คนที่เติบโตมาในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบไม่อบอุ่นนัก จะแสดงออกตรงๆไม่เก่ง มักใช้วิธีประชดประชันเพื่อเรียกร้องความสนใจเพราะต้องการความรักความใส่ใจ ในขณะที่อีกคนโตมาอย่างอบอุ่นเป็นคนที่เพียบพร้อม แต่ก็มีแผลเล็กๆในจิตใจ ทำให้เหมือนเป็นคนเข้มแข็งพร้อมปกป้องคนที่ตัวเองรักอยู่เสมอแต่ก็มีความขี้น้อยใจ และในเรื่องนี้มีการนำกีฬาบาสเก็ตบอลเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องด้วย โดย "เลโอ - เฟียซ" สองตัวละครหลักของเรื่อง หนึ่งคนเป็นกัปตันทีมและอีกคนเป็นรองกัปตันทีมบาสเก็ตบอลของมหาวิทยาลัย ด้วยความรับผิดชอบที่มีร่วมกัน แต่ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงพัฒนาที่ยังไม่แน่นอน กับลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันมากเลยทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆ ระหว่างกันขึ้น ในเรื่องนี้มีตัวแปรมากมายเข้ามาร่วมสร้างเรื่องราว ทั้งความสนุก ความเศร้าเคล้าน้ำตาให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่อง มองเผินๆ เหมือนซีรีส์ความรักทั่วๆ ไป แต่จริงๆ แล้วซีรีส์เรื่องนี้ต้องการสอดแทรกข้อคิด ปัญหาสภาพจิตใจของเด็กช่วงวัยรุ่นจากการเลี้ยงดูของครอบครัว การแสดงความรักความเข้าอกเข้าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเพื่อน ทำให้นอกจากความฟินจิกหมอน ความสนุกเฮฮาแล้ว เชื่อว่าคนดูจะได้ข้อคิดตลอดแทบทั้งเรื่องแน่นอน ซีรีส์เรื่องนี้มีการใช้นักแสดงหน้าใหม่เกือบทั้งหมดแต่ต้องมาแสดงเป็นก๊วนเพื่อนสนิท เลยเป็นโจทย์ค่อนข้างยากในการทำงานช่วงแรก ซึ่งนักแสดงทุกคนต้องผ่านการเรียนการแสดงพร้อมกันทั้งหมด เพื่อละลายพฤติกรรม และสร้างความผูกพันของความเป็นเพื่อนให้เกิดขึ้นจริงทั้งในชีวิตจริงและในซีรีส์ ทุกขั้นตอนการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยความสุข สนุกสนาน รวมถึงความวุ่นวายในกองไปพร้อมกันด้วย แต่ทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ แข่งกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา รวมถึงข้อจำกัดในการทำงานช่วงเริ่มต้นโควิดทำให้เกิดความลำบากอยู่บ้าง มี มายด์ วาย คาดหวังว่าซีรีส์เรื่องล่าสุด "Don't say no the series เมื่อหัวใจใกล้กัน" จะสามารถสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ข้อคิด และความประทับใจแปะติดไว้บนหัวใจคนรักซีรีส์วายได้อย่างไม่ยากเย็น ติดตามชม “Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน” นำแสดงโดย "จา พชร" และ "เฟริสท์ ฉลองรัฐ" ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22:45 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมย้อนหลังได้ทาง LINE TVติดตามทุกการอัปเดตของซีรีส์ Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน , นักแสดง รวมถึงผลงานต่างๆ ของ MeMindY ได้ที่ @memindyofficialคลิกเดียวที่นี่ https://linktr.ee/memindy