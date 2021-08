แข้งเทพ เปิดตัวชุดแข่งฤดูกาล 2021 พร้อมตั้ง “เอเวอร์ตัน” รับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2021/22 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “NEVER SAY NEVER: อย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้” สร้างสรรค์ชุดแข่งด้วยการเลือกวัสดุในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมแต่งตั้ง “เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส” ปราการหลังชาวบราซิลรับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่โดยชุดแข่งฤดูกาล 2021/22 ผลิตจากเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของ Recycled Polyester ซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก เพื่อสานต่อนโยบาย Go Green ของสโมสรในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ยังคงประสิทธิภาพด้วยการตัดเย็บและเนื้อผ้าที่เสริมความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว น้ำหนักเบา ระบายอากาศ รวมถึงการออกแบบอันทันสมัยเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในและนอกสนามสำหรับชุดเหย้าในฤดูกาลใหม่ “Our Victory: รวมพลังแห่งชัยชนะ” นำเสนอลวดลายตัว V หมายถึง Victory สื่อถึงพลังแห่งชัยชนะ มีความดุดันและแข็งแกร่ง พื้นสีแดงไล่จากสีเข้มจากด้านข้างมาสว่างที่ตรงกลาง สื่อถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของทีมชุดเยือน “Our Belief & Hope: ศรัทธาและความหวัง” ลวดลายที่แผ่ออกจากตรงกลางเปรียบเสมือนการสยายปีกของตราสัญลักษณ์ของสโมสร สีขาวที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีต่างๆ เปรียบเสมือนแฟนบอลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยสีฟ้าหมายถึงศรัทธา และสีเหลืองหมายถึงความหวังชุดเยือน 3rd “Our Pride: คุณค่าและความแข็งแกร่ง” มาในสี Crystal turquoise ลวดลายบนเสื้อสื่อถึงผลึกในคริสตัลที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง อีกทั้งคริสตัลเป็นแร่ที่สื่อถึงพลังที่ผลึกรวมกันมาเป็นลายของเสื้อเสมือนการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่งของทีมและแฟนบอลในขณะที่ชุดผู้รักษาประตูออกแบบในสไตล์ Future Retro มีความย้อนยุคเหมือนเสื้อฟุตบอลในยุค 90s พร้อมลวดลาย Digital Graphic Element เล่นกับแสงเงาทำให้ดูมีมิติและโดดเด่นในสนามชุดแข่งใหม่ของสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่จะใช้สู้ศึกฤดูกาล 2021/22 วางจำหน่ายในราคา 790 บาทสำหรับเกรดแฟนบอล และราคา 1,190 บาท สำหรับเกรดนักเตะ โดยแฟนบอลสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากเปิดตัวชุดแข่งสำหรับฤดูกาลใหม่แล้ว สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ยังได้แต่งตั้ง “เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส” ปราการหลังชาวบราซิลวัย 31 ปี รับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่แทน แอนโทนี่ อำไพพิทักษ์วงศ์ ที่อำลาสโมสรไปหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา สำหรับ เอเวอร์ตัน ย้ายเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของสโมสรนับตั้งแต่ฤดูกาล 2018 ลงสนามทั้งสิ้น 103 นัด ทำไป 15 ประตู และจะทำหน้าที่ผู้นำทีมแข้งเทพในฤดูกาล 2021/22 เป็นต้นไป โดยสโมสรได้แต่งตั้งรองกัปตันทีมต่อจาก เอเวอร์ตัน คือ มิก้า ชูนวลศรี, ปกเกล้า อนันต์ และ มานูเอล ทอม เบียรห์ ตามลำดับ