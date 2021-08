ส่งเพลงรักหวาน ประกอบซีรีส์ “หัวใจใกล้เธอ” ให้ฟินก่อนออนแอร์

ก่อนที่แฟนๆ จะได้จิกหมอนกับฉากสวีตน้ำตาลขึ้นกันในส่งมิวสิกวิดีโอเพลงรักประกอบซีรีส์ที่ร้องโดย 2 หนุ่มนักแสดงนำและมาให้ดูกันก่อน ชื่อเพลงว่า “หัวใจใกล้เธอ” ( Please Don't Say No ) โดยเพลงนี้เป็นการร้องเพลงร่วมกันครั้งแรกของทั้งจาและเฟิร์ส เรียกได้ว่าท้าทายความสามารถอีกด้านของทั้ง 2 คนอย่างมาก โดย จา - เฟริสท์ ได้ช่วยกันพูดถึงการทำงานเพลงนี้ให้ฟังว่าจา พชร - " เพลงนี้มีที่มาจากทางทีมพี่เมย์ (ผู้จัดและคนเขียนบท) อยากให้เพลงนี้สะท้อนความเป็นตัวละครของทั้งเลโอ - เฟียซ ออกมาจริงๆ ครับ โดยทาง Me Mind Y ทำงานร่วมกับ Madpuppet Studio พี่เจน (เจนพัฒน์) และ พี่ป๊อบ (จิรภัทร) ทีมโปรดิวเซอร์เพลงที่ทำงานกับพี่เมย์มาตั้งแต่ 3 ปีที่แล้วในซีรีย์เรื่องแรกครับ โดยเนื้อหาของเพลงนี้ตรงใจอย่างที่พี่เมย์อยากได้มากๆ ซึ่งเป็นการเล่าถึงมุมมองความรัก ที่คน 2 คน ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมาย จนเกิดเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกัน สุดท้ายก็รู้ว่ารักกันและแคร์กันมากแค่ไหนครับ"เฟริสท์ ฉลองรัฐ "การทำงานมันยากนิดหน่อยตรงที่เรา 2 คนไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบจริงๆ จังๆ ด้วยกันมาก่อนเลยครับ ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการทำอารมณ์ก่อนที่เข้าห้องอัด แต่โชคดีที่มันเป็นตัวละครที่เราแสดงกันเอง เราเลยถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาจากความรู้สึกของตัวละครในซีรีส์ครับ เวลาอัดเสียงเราเข้าห้องอัดกันทีละคน ทั้งตื่นเต้น ทั้งประหม่า แต่ก็พยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดในแบบของเรา 2 คน อยากให้ทุกคนเปิดใจลองฟังเพลงของพวกเราด้วยนะครับ"สามารถชม MV เพลง "หัวใจใกล้เธอ" ( Please Don't Say No ) ได้แล้ววันนี้ทาง : Youtube : Me Mind Y Official และเตรียมฟินจิ้นกับซีรีส์ Don’t Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน” ได้ทาง ช่อง one31 เริ่มตอนแรก ศุกร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ เวลา 4 ทุ่ม 45 น. และดูย้อนหลังกันต่อได้ทาง LINE TV เท่านั้นติดตามทุกการอัปเดตของซีรีส์ Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน , นักแสดง รวมถึงผลงานต่างๆ ของ MeMindY ได้ที่ @memindyofficialคลิกเดียวที่นี่ https://linktr.ee/memindy#เมื่อหัวใจใกล้เธอ #DSNTheSeries #เมื่อหัวใจใกล้กัน #MeMindYOfficial #JaFirst #JaPhachara#First_Chalongrat #TeddyJa #FirstLoveIsU #จาพชร