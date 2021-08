เร่งส่งชุดตรวจโควิด "แนนซี่" พร้อมทีมดาราดัง ไทรครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จัดให้จริง

โควิดที่ไทยยังรุนแรงอยู่ คนติดเชื้อและตายรายวันเยอะมากๆผู้บริหารสาวสวยจาก ไทรครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล Tri Creation International ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมดาราดังในสังกัดจัดส่งไปแล้ว 100 ชุด ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน Rapid Antigen Test Rapid Test นำไปมอบให้แล้วกับ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ ซึ่งทำงานให้กับทีมของ เราต้องรอด เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไปแนนซี่ ชลลดา ทรงลำเจียก ผู้บริหารสาวจาก ไทรครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล Tri Creation International เปิดใจดังๆ เลยว่า “เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะ อาจจะไม่ได้มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย เห็นประชาชนและดาราหลายคนออกมาช่วยๆ กันบริจาค เห็นแล้วก็ดีใจชื่นใจด้วยค่ะจริงๆ แล้วแนนซี่อยากให้ทางรัฐบาล เร่งทำงานให้มากกว่านี้ เพราะเกี่ยวกับความเป็นความตายของคน เพราะทุกๆ ชีวิตมีค่า ตายไปให้เอาเงินเท่าไหร่ ก็ทดแทนไม่ได้ วัคซีนดีมีคุณภาพ ระบบการคัดกรอง ตรวจรักษาคนที่ติดโควิด จะทำให้เราเปิดประเทศได้จริงๆ ค่ะ"แฟนคลับรอๆ รอกันอยู่ ซีรีส์สองรสสุดเด็ด My Engineer Season 2 มีช็อปมีเกียร์ มีเมียรึยังว่ะ ซีซั่น 2 และ Bitter Sweet the series จากค่ายไทรครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล Tri Creation International ทีมนักแสดงคุ้นหน้ากันอยู่แล้ว รอฟินกรี๊ดกันได้เลยระหว่างนี้อย่าลืม! ติดตามรายการออนไลน์สุดปัง เล่าไปเล่ามา ทุกวันพฤหัส เวลา 20.00 น. ทางเฟซบุ๊ก tri creationhttps://www.facebook.com/Tri-Creation-100134522171116 และรับชมรีรัน ได้ที่ช่อง ยูทูป tri creation officialhttps://www.youtube.com/channel/UCrOLBpDDFauVHE0lc6XWp1wยังมีรายการเด็ดจริงอีก เอาให้รอด กุ๊กกู๋ ออกอากาศ ทุกศุกร์ 22.00น. ทางช่อง ยูทูป Tricreation official อย่าลืมๆกดตามติดตลอด แฟนเพจ FanPage : Tri Creation https://www.facebook.com/Tri-Creation-100134522171116ยูทูบ Youtube : TricreationOfficial https://www.youtube.com/channel/UCrOLBpDDFauVHE0lc6XWp1wไอจี IG : Tricreationthติ๊กต๊อก TikTok : Tricreationth