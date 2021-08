“เฟิร์ส ปิยังกูร” เผยเป็นผู้ชายรักสัตว์ ชวนคนรักช้าง ยุติการทรมานช้าง เพื่อความบันเทิง

ด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ เมื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับในโปรเจคพิเศษ The Entertainer’s Pain Collection กับแคมเปญ Elephants Not Entertainers ดาราหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์ Y-Destiny จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงของคนบันเทิงร่วมรณรงค์เรียกร้องให้ยุติการทรมานช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงทุกรูปแบบ ผ่านยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษ ที่ดีไซน์รอยขาดมาจากบาดแผลจริงๆ ของช้าง“ต้องบอกก่อนว่าเฟิร์สเป็นคนที่รักสัตว์มาก พอได้เห็นข่าวช้างโดนทำร้าย ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ โดนแยกออกจากครอบครัว ถูกล่ามโซ่ ถูกตีด้วยตะขอแหลมคม ฝึกหนัก เพื่อให้เค้าฉลาด แสนรู้ เชื่อฟังคำสั่ง ตามตัวมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายเต็มไปหมด แผลลึก เป็นหนอง น่ากลัว และน่าสงสารช้างมากๆ ครับ ดังนั้นพอมีโอกาสได้มาร่วมงานโปรเจคพิเศษ The Entertainer’s Pain Collection กับ World Animal Protection ที่คอลแลปกับ Bad Example ในแคมเปญ Elephants Not Entertainers ซึ่งเค้าดีไซน์ยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษ ด้วยการทำ ripped รอยขาดมาจากรอยแผลจริงๆ ของช้าง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเบื้องหลังของช้างที่แสนรู้ เฉลียวฉลาด ที่คอยมอบความสุขให้กับทุกคน แต่รู้หรือไม่ว่าก่อนช้างจะมามอบความสุขนั้น ไม่ได้มีที่มาที่สวยงามเลยครับ เฟิร์สจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนแคมเปญนี้เพื่อรณรงค์การไม่ใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงทุกรูปแบบครับ”สำหรับใครที่อยากร่วมสนับสนุน The Entertainer’s Pain Collection ยีนส์คอลเลกชั่นได้ที่ Bad Example shop, Facebook : Badexamplebkk และมาหยุดยั้งการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง พร้อมหยิบยื่นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ช้าง ด้วยการช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้กระจายไปในวงกว้าง พร้อมใส่ #ElephantsNotEntertainers #TheEntertainersPainCollection #WorldAnimalProtection #Badexample หรือสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดูได้ที่ https://bit.ly/3x02HFGส่วนแฟนคลับที่รออัปเดตผลงานใหม่ของ “หนุ่มเฟิร์ส-ปิยังกูร” เจ้าตัวฝากทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดีว่า “ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับ ที่ให้การตอบรับซีรีส์ Y-Destiny ดีมากๆ เฟิร์สเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ส่วนใครที่รอลุ้นว่าจะมี Y-Destiny ซีซั่น 2 หรือเปล่า ยังไงก็มาช่วยกันกดดันผู้กำกับกันครับ และเร็วๆ นี้ เฟิร์สก็กำลังจะเตรียมถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ และที่ลืมไม่ได้เลยช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างน่ากลัว ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ”