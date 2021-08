“ชีวิน” ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก วอนเลิกสนับสนุนการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง

ผู้กำกับฯ ซีรีส์ดัง ถึงกับยิ้มแก้มปริเมื่อฟีดแบค Y-Destiny ดังไกลไปต่างแดน แถมแฟนคลับในประเทศก็เอ่ยปากชมไม่ขาดสาย ล่าสุดประกาศเดินหน้าลุยผลงานชิ้นใหม่เอาใจแฟนๆ ซีรีส์วายพร้อมแย้มโปรเจคพิเศษที่เจ้าตัวออกอาการปลื้มใจมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญแฟชั่นยีนส์สะท้อนรอยแผลของช้าง เพื่อเรียกร้องให้ยุติการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง“รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มาร่วมโปรเจคพิเศษ The Entertainer’s Pain Collection ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง World Animal Protection และ Bad Example ในแคมเปญ Elephants Not Entertainers ชอบที่เค้าดีไซน์กางเกงยีนส์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ ให้เป็นรอยขาด เป็นความสวยงามที่แฝงด้วยสตอรี่ ที่เนียนมากๆ สะท้อนให้เห็นถึงรอยแผลของช้างที่ได้รับความเจ็บปวดทรมาน โดนทำร้ายอย่างทารุณ เพียงเพื่อต้องการนำเค้ามาแสดงในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะเรียกร้องให้คืนช้างกลับคืนสู่ธรรมชาติ อยากให้ดูแลเค้าให้ดีที่สุด ใส่ใจเค้าให้ดีที่สุด และลองแทนตัวเองดู ถ้าเราโดนกระทำแบบนี้บ้าง เราเองจะรู้สึกอย่างไร”ทางด้าน “นางสาวโรจนา สังข์ทอง” ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย หรือ World Animal Protection กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มาร่วมงานกับ BAD Example เพราะเป็น แบรนด์ที่มีความโดดเด่นในการทำ ripped jean จึงได้ร่วมครีเอทยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษ The Entertainer’s Pain Collection ที่รอยขาดบนยีนส์ดีไซน์มาจากรอยบาดแผลจริงๆ ของช้างที่ถูกทำร้ายจากการฝึก เพราะช้างคือสัตว์ป่า การจะทำให้ช้างเชื่อง เชื่อฟังคำสั่ง ต้องบังคับด้วยวิธีที่รุนแรง จนเกิดรอยแผลจากขอสับช้าง มีดพร้า แผลเน่าเปื่อยติดเชื้อที่โดนโซ่ล่ามตลอดเวลา ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยให้เห็นว่า Elephants Not Entertainers ช้างไม่ใช่นักแสดง ช้างไม่ใช่เครื่องมือสร้างความบันเทิงของคน ดังนั้นมาร่วมกันหยุดยั้งการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ให้ช้างได้มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติของพวกเขากันดีกว่าค่ะ”ร่วมสนับสนุนยีนส์คอลเลกชั่น The Entertainer’s Pain Collection ได้ที่ Bad Example shop, Facebook : Badexamplebkk และหยุดยั้งการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง พร้อมหยิบยื่นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ช้าง ด้วยการช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้กระจายไปในวงกว้าง พร้อมใส่ #ElephantsNotEntertainers #TheEntertainersPainCollection #WorldAnimalProtection #Badexample ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดูได้ที่ https://bit.ly/3x02HFG เพราะช้างไม่ใช่นักแสดง มาร่วมคืนช้างกลับคืนสู่ธรรมชาติกันดีกว่า!!!