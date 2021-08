The Entertainer’s Pain Collection กระบอกเสียงส่งผ่านแฟชั่น ที่มนุษย์เรียกร้องความเป็นธรรม ยุติการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง

ร่วมกับคราฟยีนส์สัญชาติไทย สร้างแรงกระเพื่อมให้วงการยีนส์ และแฟชั่น ด้วยการออกยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษที่คอลแลปส์กับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ที่รอย ripped หรือรอยขาดแต่ละรอย ดีไซน์มาจากรอยแผลที่ช้างไทยถูกทำร้ายในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงโดยตัวดีไซเนอร์ของแบรนด์ Bad Exampleได้พยายามศึกษาการเกิดแผลแต่ละชนิดแล้วสร้างแผลบนยีนส์ด้วยอุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ทำร้ายช้างจริงๆ “เราค้นข้อมูลจากรอยแผลจริงๆ มากมายทั้งภาพนิ่ง คลิปความโหดร้ายต่างๆในการฝึกหรือบังคับว่า แผลข้างนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนได้เห็นก็รู้สึกว่าโหดแล้ว แต่ในขั้นตอนที่ผมต้องใช้อาวุธทำลงไปบนยีนส์แต่ละตัว เพื่อให้ได้รอยฉีกต่างๆ ยิ่งทำให้รู้สึกว่าช้างต้องเจอความรุนแรงมากจริงๆสำหรับจุดเด่นของกางเกงยีนส์ของ The Entertainer’s Pain Collection แต่ละตัวอยู่ที่รอยขาดที่เราอยากให้ทุกรอยบอกความเจ็บปวดของช้างจริงๆ สอดแทรกการแพชเวิร์ค(Patchwork)ผ้า และสีฟอกเฟดของยีนส์ที่และตัวที่เป็นเอกลักษณ์เสมือนการผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย”คอลเลกชั่นพิเศษนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมเข้าใจว่า ช้างที่เราเห็นๆกันในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง กว่า 2,800 เชือก ทั้งโชว์ช้าง ขี่ช้าง ต่างๆ ที่คอยสร้างความบันเทิงให้ผู้คนนั้น มีเบื้องหลังที่เลวร้าย คือการไปจับลูกช้างแล้วพรากมาจากแม่ นำมาฝึกตั้งแต่ยังเด็กเพราะช้างคือสัตว์ป่า การจะทำให้ช้างเชื่อง เชื่อฟังคำสั่ง ต้องบังคับด้วยวิธีที่รุนแรง ช้างจะถูกบังคับ กักขัง ถูกขอสับซ้ำๆ ล่ามโช่ ทำร้าย ถูกใช้งานหนัก ให้แสดงเคลื่อนไหวในแบบผิดธรรมชาติ ไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามแบบวิถีธรรมชาติตามที่ควรจะเป็น ทำให้ช้างบาดเจ็บทุกข์ทรมานมากมายด้วยแรงพลักดันจาก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) องค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่น เพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต่างๆ รวมถึงช้างไทยในแคมเปญ Elephants Not Entertainers เพื่อรณรงค์ไม่ให้ช้างถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่โหดร้าย ปกป้องสิทธิให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ช้างได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามที่ควรจะเป็น จึงนำมาสู่การจัดทำคอลเลกชั่นพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นความโหดร้ายแสนสาหัสที่ช้างต้องเจอ โดยที่ TAG บนยีนส์แต่ละตัวยังมีการใส่ QR code เพื่อให้ผู้ซื้อสแกนเข้าไปดูที่มาของรอยแผลต่างๆ และร่วมลงชื่อต่อต้านการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิงซึ่งเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว ที่ยีนส์คือส่วนสำคัญของแฟชั่นที่เป็นภาพสะท้อน หรือเป็นสัญลักษณ์บางอย่างของสังคม ไม่ว่าจะเป็นกางเกงของคนใช้แรงงาน รอย ripped หรือรอยขาดต่างๆ ที่ผู้คนนำมาสวมใส่อาจสะท้อนถึงการกบฏ ต่อต้านความเหลื่อมล้ำ กดขี่ ความต้องการการเท่าเทียมในสังคม วันนี้ The Entertainer’s Pain Collection จาก Bad Example x World Animal Protection ก็คือกระบอกเสียงที่ส่งผ่านแฟชั่น ที่มนุษย์สามารถเรียกร้องให้ช้างได้ ใส่ให้โลกเห็นถึงความเจ็บปวดที่ช้างได้รับ ร่วมเป็นพลังที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ช้าง ด้วยการร่วมกันต่อต้านยุติการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง“เราต้องการนำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ ผสมผสานระหว่างแฟชั่นและการตระหนักคิด ความเห็นอกเห็นใจ ความไม่เบียดเบียน ที่สำคัญช้างเป็นสัตว์ธรรมชาติที่อยู่คู่กับเรามานานครับ เราได้เห็นการทรมานช้างในรูปแบบต่างๆ เพื่อธุรกิจเพื่อความพึงพอใจ ซึ่งสัตว์ป่าควรจะอยู่ตามธรรมชาติหรือเขตอนุรักษ์ ให้เจ้าหน้าที่หรือคนที่อนุรักษ์จริงๆ ได้ดูแลเถอะครับ ดังนั้นคนที่รักช้างคุณสามารถร่วมเป็นกระบอกเสียงในการร่วมอนุรักษ์ช้าง ผ่านผลงานยีนส์ของเรา ยังไงก็ฝากติดตาม Bad Example x World Animal Protection The Entertainer’s Pain Collection ด้วยนะครับ”สามารถสนับสนุน The Entertainer’s Pain Collection ยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษนี้ ได้ที่ Bad Example shop, Facebook : Badexamplebkk และร่วมกันหยุดยั้งการใช้ช้างในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ด้วยการหยุดสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่หากินกับช้าง หยิบยื่นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ช้างด้วยการช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ให้กระจายไปในวงกว้าง พร้อมใส่ #ElephantsNotEntertainers #TheEntertainersPainCollection#WorldAnimalProtection #Badexampleข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดูได้ที่ https://bit.ly/3x02HFG