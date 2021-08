“The Weeknd” เจ๋ง พาเพลงดัง “Blinding Lights” สร้างสถิติอยู่บนชาร์ตนานที่สุด 88 สัปดาห์

“บอส นฤเบศ” สะท้อนตัวตน ศิลปิน “PP Krit” ผ่านเอ็มวี ส่งแฮชแท็กเพลง “It's Okay Not To Be Alright” ขึ้นเทรนด์โลกอันดับที่ 1