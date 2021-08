“เลดี้ กาก้า” จูงมือคุณปู่ “โทนี่ เบนเน็ต” เซอร์ไพรส์ ในซิงเกิ้ลใหม่ “I Get A Kicked Out Of You”

ศิลปินสาวแซ่บตัวแม่ “เลดี้ กาก้า” (Lady Gaga) จับมือคุณปู่ “โทนี่ เบนเน็ต” (Tony Bennett) นักร้องเพลงแจ๊ซระดับตำนาน สร้างเซอร์ไพรส์ ด้วยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ในซิงเกิ้ลล่าสุด“I Get A Kicked Out Of You” ซึ่งเป็นการโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้ง ในรอบ 7 ปี หลังจากอัลบั้ม “Cheek To Cheek” เมื่อปี 2014I Get A Kicked Out Of You เป็นหนึ่งในผลงานสุดคลาสสิกของ Cole Porter เพลงนี้เปิดตัวครั้งแรกในละครบรอดเวย์เรื่อง “Anything Goes” ในปี ค.ศ. 1934 หลังจากนั้นก็มีศิลปินคนดังนำไปร้อง อาทิ แฟรงก์ ซินาตรา (Frank Sinatra) เอลลา ฟิตซ์เจอรัลด์ (Ella Fitzgerald) และ โทนี่ เบนเน็ตสำหรับ I Get A Kicked Out Of You ในเวอร์ชั่นของ โทนี่ เบนเน็ต & เลดี้ กาก้า เป็นงานเพลงสแตนดาร์ตแจ๊ซสุดละมุน ขึ้นต้นมาด้วยเสียงเปียโนแผ่วพลิ้ว เลกี้ กาก้า ร้องนำมาในแนวทางแจ๊ซได้อย่าง น่าฟัง ก่อนที่คุณปู่โทนี่จะรับลูกต่ออย่างสุดเก๋า จากนั้นดนตรีเร่งจังหวะขึ้นเป็นสวิงสนุก ๆ ชวนโยกตัว ถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงไพเราะน่าฟังไม่น้อยเพลงนี้ถือเป็นซิงเกิ้ลแรกในอัลบั้ม ใหม่ “Love For Sale” ของเลดี้ กาก้า ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มประวัติศาสตร์ เพราะจะเป็นการอัดเพลงฉลองอายุ 95 ปีของโทนี่เลกี้ กาก้า กล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับ “Tony Bennett” อีกครั้ง และตื่นเต้นจะที่ประกาศอัลบั้มใหม่ของเรา”Love For Sale เป็นอัลบั้มสดุดีแด่ Cole Porter กับการรวมผลงานเพลงของ “The Cole Porter Song Book” ซึ่งเป็นไอเดียของโทนี่ เบนเน็ต และ เลดี้ กาก้า ที่ได้เคยพูดคุยกันหลังจากอัลบั้มแรกของเขา “Cheek To Cheek” ได้อยู่อันดับ 1 บน Billboard album charts เมื่อปี 2015อัลบั้ม Love For Sale เป็นงานเพลงแจ๊สที่ได้รวมวงดนตรีหลากหลายเอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น วงแจ๊ส,วงบิ๊กแบนด์ และวงเครื่องสาย ที่จะมาร่วมบรรเลงสร้างสรรค์ดนตรีให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ด้านดนตรีแปลกใหม่โดยอัลบั้มชุดนี้ มีกำหนดปล่อยอัลบั้มนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ผ่านทาง Columbia Records/Interscope Records ผู้สนใจสามารถติดตามมาไว้ในครอบครองกันได้########################################LOVE FOR SALE TRACK LISTING:1 - It's De-Lovely2 - Night and Day3 - Love For Sale4 - Do I Love You5 - I Concentrate On You6 - I Get a Kick Out of You7 - So In Love8 - Let's Do It9 - Just One of Those Things10 - Dream Dancing11 – I’ve Got You Under My Skin (DELUXE VERSION)12 – You’re The Top (DELUXE VERSION)