“บิลลี ไอลิช” แรงไม่ตก ส่งอัลบั้มใหม่ “Happier Than Ever” คว้าอันดับ 1 บนชาร์ตบิลบอร์ด

” (Billie Eilish) ซูเปอร์สตาร์คนดังที่ถูกยกให้เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งยุค กลับมาทวงคืนบัลลังก์ พาอัลบั้มใหม่ “”คว้าอันดับ 1 บนชาร์ต billboard 200 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาHappier Than Ever นับเป็นอัลบั้มที่ 2 ของบิลลีที่สามารถคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต billboard 200 โดยก่อนหน้านี้อัลบั้มแรกของเธอ คือ “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ก็เปิดตัวคว้าอันดับหนึ่งไปเมื่อปี 2019 พร้อมสร้างชื่อเสียงให้เธอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่แห่งยุคอัลบั้ม “Happier Than Ever” เปิดตัวด้วยยอดขาย 238,000 อัลบั้มภายในสัปดาห์แรก มากเป็นอันดับที่ 5 ของปี 2021 โดยมีอัลบั้ม “SOUR” ของ “Olivia Rodrigo” ที่เปิดตัวเป็นอันดับ 1 ในชาร์ต ด้วยยอดขายเทียบเท่า 295,000 อัลบั้มขณะที่ก่อนหน้าอัลบั้ม “Happier Than Ever” จะปล่อยออกมาให้ฟังกันแบบเต็ม ๆ บิลลี ได้ปล่อยเพลงใหม่ในอัลบั้มนี้ ออกมา 5 เพลงด้วยกัน ได้แก่ “my future”, “Therefore I Am”, “Your Power”, “Lost Cause” และ “NDA” ที่ขึ้นไปอยู่ใน 40 อันดับแรกบนชาร์ต Billboard Hot 100 โดยเพลงแรกที่เข้าไปอยู่บน Billboard Hot 100 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 คือเพลง “my future”อัลบั้ม “Happier Than Ever” เป็นอัลบั้มที่ บิลลี ไอลิช ได้สื่อสารความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาให้คนฟังได้สัมผัส อีกทั้งยังได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเธอในหลากหลายแง่มุม ทั้งวุฒิภาวะ มุมมองการใช้ชีวิตนอกจากนี้ บิลลี ไอลิช ยังได้โชว์ศักยภาพในผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกเก่า ๆ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินที่เธอชื่นชอบ เข้ากับซาวด์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธออีกด้วยเรียกได้ว่า Happier Than Ever เป็นอัลบั้มที่มีความล้ำแรงมาแรงชนิดที่ FC ของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง#############################################รายชื่อเพลงในอัลบั้มใหม่ “Happier Than Ever” ของบิลลี ไอลิช1. Getting Older2. I Didn’t Change My Number3. Billie Bossa Nova4. my future5. Oxytocin6. GOLDWING7. Lost Cause8. Halley’s Comet9. Not My Responsibility10. OverHeated11. Everybody Dies12. Your Power13. NDA14. Therefore I Am15. Happier Than Ever16. Male Fantasy