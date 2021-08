“บอส นฤเบศ” สะท้อนตัวตน ศิลปิน “PP Krit” ผ่านเอ็มวี ส่งแฮชแท็กเพลง “It's Okay Not To Be Alright” ขึ้นเทรนด์โลกอันดับที่ 1

หลังจาก ค่ายนาดาว มิวสิค เปิดตัวศิลปิน PP Krit (พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) พร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุด ในเพลง It's Okay Not To Be Alright ทำเอาแฟน ๆ ตื่นเต้นและฮือฮากันสุด ๆ ด้วยพลังเสียงเป็นเอกลักษณ์ของ PP Krit ที่สะกดคนฟัง และพลังความจัดจ้านทางด้านงานอาร์ตไดเรกชันของมิวสิควิดีโอเพลงนี้ ที่กำกับโดย บอส นฤเบศ กูโน (ผู้กำกับ ซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 1) สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน ๆ เมื่อได้เห็น PP Krit มาใน 5 ลุค 5 สไตล์ ส่งผลให้ #MV_ItsOkayNotToBeAlright ขึ้นเทรนด์โลกอันดับ 1 ภายในเวลาสองชั่วโมง และยังคงความปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ เพราะติดเทรนด์ในอีก 4 ประเทศ ได้เเก่ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งยอดวิวเอ็มวีใน Youtube ได้ทะลุ 1,000,000 วิว ไปเป็นที่เรียบร้อย ในระยะเวลาอันรวดเร็วบอส นฤเบศ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับ ที่ได้กำกับเอ็มวีเพลง It's Okay Not To Be Alright ทุกขั้นตอนในการทำงานเต็มไปด้วยความตั้งใจ รู้สึกปลื้มมากที่ฟีดแบ็ก ออกมาดี และแฮชแท็กเอ็มวียังติดเทรนด์โลกอันดับ 1 ส่วนตัวคือดีใจที่เอ็มวีเพลงนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยที่ได้รับชม แต่มีแฟน ๆ จากต่างประเทศของพีพี รวมถึง หลาย ๆ คนที่อาจจะยังไม่รู้จักพีพี ได้ดูแล้วจะได้รู้จักพีพีมากขึ้น ซึ่งการทำงานในเอ็มวีเพลงนี้ เริ่มต้นจากที่พีพีเอาเพลงมาให้ฟัง และบอกคีย์เวิร์ดว่าจริง ๆ เพลงพูดถึงว่าลึก ๆ เหมือนจะไม่โอเคหรอก แต่ว่าต้องแสดงออกว่าโอเค รวมถึงโจทย์การแต่งตัวในหลายลุค ซึ่งเป็นการนำเนื้อเพลงกับโจทย์ที่อยากได้ ไปทำให้กลมกลืน แล้วตีความให้อยู่ในเพลงนี้ สำหรับเบื้องหลังการทำงาน บอกเลยว่าทีมงานทุ่มเทกันเต็มที่มาก เรียกว่าสนุกมือกันมาก ๆ เลยครับ อย่างเรื่องเสื้อผ้าที่คนพูดถึงกันเยอะมาก พี่สไตล์ลิสต์เขาตีโจทย์ออกมาเป็น 5 ลุค และพอทีมอาร์ต ทีมพรอพเห็นเข้าเขาก็ไม่ยอมแพ้ เหมือนไปทำการบ้านมาดวลกัน ด้วยความที่เอ็มวีเพลงนี้ไม่ได้วางบทไว้ก่อน แค่เซตว่าจะแต่งตัวแบบนี้ จะอยู่ในชุดแบบนี้ แล้วก็สด ๆ กันหน้างานเลย เป็นการทำงานที่บอสกับพีพีสื่อสารกัน แล้วก็ปล่อยไปตามฟิลลิ่ง ที่เกิดขึ้น ปกติบอสจะเป็นคนที่เคร่งเครียดกับการเขียนบทมาก แต่ครั้งนี้เหมือนเป็นการทำอะไรใหม่ ๆ ลองให้พีพีปล่อยใจไปตามความรู้สึก ซึ่งภาพจะออกมา ณ โมเมนต์ ในบรรยากาศเหล่านั้น ซึ่งมันทำให้ได้เห็นเสน่ห์ และได้เห็นตัวตนของพีพี ซึ่งเขาสนุกกับการทำงานครั้งนี้มาก ทั้งออกไอเดีย ช่วยดีไซน์เรื่องต่าง ๆ พอได้เห็นพัฒนาการของน้องในวันนี้ บอสรู้สึกประทับใจมากครับ เพราะได้เห็นความตั้งใจ และประสบการณ์ที่เขาค่อย ๆ สะสมมา จนถึงวันนี้ รู้สึกว่าพีพีเป็นตัวของตัวเองมาก ๆ พีพีเป็นตัวแทนที่ทำให้เห็นถึงความหลากหลาย เป็นคนที่มีความวาไรตี้ในชีวิตมาก สำหรับเอ็มวีเพลงนี้ พอได้เห็นภาพรวมแล้ว รู้สึกชอบมากครับ จากโจทย์ที่มาจากความตั้งใจของน้อง สุดท้ายออกมาเป็นเอ็มวีที่ดูเหมือนงานศิลปะ ใครดูแล้วจะตีความกันอย่างไร ก็เป็นอิสระของทุกคน ฝากไว้ด้วยนะครับ อยากให้คนดู คนฟังกันเยอะ ๆ ถ้าใครฟังเพลงแล้วอิน มาเปิดดูเอ็มวีกันได้นะครับ ติดตามเอ็มวีเพลง It's Okay Not To Be Alright ได้ทาง Youtube : Nadao Music ครับ”Link MV เพลง It's Okay Not To Be Alrighthttps://www.youtube.com/watch?v=o_sanC9ASS0#ItsOkayNotToBeAlright #MV_ItsOkayNotToBeAlright