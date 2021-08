“มัจฉา” ส่ง “SO OVER YOU” เวอร์ชั่นไทย... ตัวแทนสาวยุคใหม่ โยนทิ้งความรักห่วยๆ

กลับมาเฟียร์ซมีพลัง กับสาวป็อปสุดแซ่บ “มัจฉา โมซิมันน์” ศิลปินจากค่าย WHITE FOX ในเครือ GMM Grammy หลังจากปล่อยเพลง “SO OVER YOU” (โซ โอเวอร์ ยู) เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้ฟังแบบ Exclusive เป็นที่แรกที่ Apple Music! ก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ได้เข้าไปอยู่ใน Global Pop Playlist ของทุกประเทศ และนำเพลงไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานีที่มีผู้ฟังมากที่สุดในโลก อย่าง Apple Music 1: The Chart Show พร้อมมีรูปหน้าปก Thai Pop Supreme ประจำ เดือนมิถุนายน ของทาง Apple Music อีกด้วย ทางค่ายไม่รอช้า ปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลที่ 4 เพลง “SO OVER YOU” ในเวอร์ชั่นภาษาไทย จากอัลบั้ม“DREAMING” ออกมาให้แฟนๆ ได้ว้าว! ต่อทันที พร้อมแฟชั่นจัดหนักจัดเต็มแบบไฟลุกอีกครั้งของ “มัจฉา” หลังจากที่เราได้เห็นในเพลง “SO WHAT” กันมาแล้วสำหรับเพลง “SO OVER YOU” เวอร์ชั่นภาษาไทย ได้ “ปั้น วง LUSS” มาเขียนเนื้อร้องถ่ายทอดความเฟียร์ซของผู้หญิงบอกเล่าการเลือกที่จะจบความรักที่ไม่ชัดเจน ไม่เคยเห็นความสำคัญกัน แล้วก้าวเดินไปข้างหน้าต่ออย่างเข้มแข็ง “ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่ได้จะเดือดร้อน”... เป็นเพลงที่จะมาดึงด้านเซ็กซี่และแอดติจูดของมัจฉาออกมาด้วยจังหวะเปรี้ยวๆ กวนๆของ R&B โดยได้ร่วมงานกับ WILLIE BONES โปรดิวเซอร์จากนิวยอร์ค ที่เคยทำงานกับ Executive Producer DABOYWAY มาแล้วนั่นเอง“สำหรับเอ็มวีเพลง SO OVER YOU เป็น 1 ในเอ็มวีโปรดของฉาเลยค่ะ เพราะฉารู้สึกว่ามัน Simple มาก มันไม่มีอะไรเยอะ แต่ภาพสวยมาก เท่มากๆค่ะ มีแฟชั่นสองลุคนะคะ ซึ่งก็แซ่บมากๆ จัดเต็มมากๆ เป็นสไตล์ฉามากๆ คอนเซ็ปท์เอ็มวีก็เหมือนว่า เรากำลังขับรถของผู้ชายที่เรากำลังจะ get over และพอเราร้องไปจนจบเพลง ก็แบบรู้ว่า...เนี่ยเราจะ over you ละ เราก็เผารถทิ้ง (หัวเราะ) แบบนั้นเลย คอนเซ็ปท์ง่ายมากค่ะ ในส่วนของเพลงก็มีพี่เวย์ เป็น Executive Producer ให้อยู่แล้ว และพี่ปั้น วง Luss มาเขียนเพลงให้ค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบเอ็มวีเพลงนี้กันนะคะ เป็นแนวดาร์คๆ คอนทร้าสกับเพลง So What หรือ Swipe ที่ผ่านมาเลยค่ะ ฉาก็ตื่นเต้นที่ทุกคนจะได้เห็น My Other Styles…I Hope You Love it ฝากเพลง SO OVER YOU ด้วยนะคะ” มัจฉาบอกกับเราทิ้งท้ายชมMV เพลง “SO OVER YOU” ที่ YouTube : OfficialWhiteMusic และฟังเพลงในอัลบั้ม “DREAMING” ได้แล้วทุกแพลทฟอร์ม