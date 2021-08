“PP Krit” มาในพาร์ตศิลปินเต็มตัว พร้อมด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุด ชวนดูเอ็มวีเพลง “It's Okay Not To Be Alright” กับ 5 ลุคสุดปัง !!

เป็นที่ฮือฮาสุด ๆ หลังจากค่าย นาดาว มิวสิค เปิดตัวศิลปิน PP Krit (พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) ในพาร์ตศิลปินเต็มตัว พร้อมด้วยซิงเกิลใหม่ ในเพลง It's Okay Not To Be Alright เพลงสไตล์ R&B ฟังสบาย และให้กำลังใจ ซึ่งคอนเซ็ปต์ในเพลงนี้ เล่าถึง การยอมรับความเป็นไป ว่าจริง ๆ ในวันที่รู้สึกไม่ไหว อ่อนล้า หรือเจ็บปวด ซึ่งไม่เป็นไร ที่จะรู้สึกไม่โอเค ถ้าเหนื่อยก็พัก ไม่จำเป็นต้องฝืน โดยเพลงนี้ได้สองศิลปินวง LUSS คือ BenLUSS (เบน ศิรสิทธิ์ ตั้งบุญดวงจิตต์) มาเป็นโปรดิวเซอร์ และเรียบเรียง โดยมี PunLUSS (ปั้น นลพรรณ อัมพุช) เป็น Co-producer และยังเป็นคนแต่งเนื้อร้อง ทำนอง อีกด้วย โดยมี โป (โป โปษยะนุกูล) และ ย้ง (ทรงยศ สุขมากอนันต์) เป็น Executive Producer ซึ่งในซิงเกิลนี้ ซึ่งได้แรงบันดาลใจและคอนเซ็ปต์ จาก PP Krit ในการออกไอเดียเรื่องทิศทางดนตรี มุมมอง และเนื้อหาของเพลง ที่อยากสื่อสาร รวมทั้งเป็นคนดีไซน์สไตล์การร้อง ผ่านน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์โดยเอ็มวีเพลงนี้กำกับโดย บอส นฤเบศ กูโน ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานมาแล้วใน ซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 1 ซึ่งคอนเซ็ปต์ 5 ลุคนี้ เกิดจากไอเดียของเนื้อเพลงที่มาจากตัวตนของ PP Krit ซึ่งทั้ง 5 ลุคนี้ ไม่ได้เป็นการแต่งตัวเพื่อแฟชั่นเพียงอย่างเดียว แต่ทั้งอาร์ต ไดเรกชั่น และฉากต่าง ๆ เป็น Visual ที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนและแสดงออกถึงความทุ่มเทในความรักของคน ๆ หนึ่ง แม้ว่าเขาจะไม่สนใจ แต่ว่าเรายังเต็มใจที่จะทำเพื่อเขาPP Krit (พีพี กฤษฏ์) กล่าวว่า “สำหรับเพลง It's Okay Not To Be Alright ถือเป็นซิงเกิลเดี่ยว ซิงเกิลแรกของพีเลยครับ ในพาร์ตศิลปินเต็มตัว สำหรับเนื้อหาก็จะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตพี ที่พีรู้สึกว่าไม่โอเค แต่ก็ต้องโอเคกับสถานการณ์เหล่านั้น ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้สื่อได้ทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ เรื่องเพื่อน เรื่องงาน หรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวต่าง ๆ สำหรับตัวพีเอง รู้สึกว่าเพลงนี้รีเลทไปได้ทุกเรื่องเลย ส่วนเอ็มวีเพลงนี้ มีพี่บอส นฤเบศ มาช่วยกำกับให้ครับ ครั้งนี้พี่บอสได้มาลองกำกับเอ็มวีในอีกแนว ซึ่งในเอ็มวีเพลงนี้ ก็จะได้เห็นลุคใหม่ ๆ ของพี 5 ลุคด้วยกัน โดยในแต่ละลุคก็จะมีความหมายแฝงอยู่ อย่างแนว Queen ก็จะสื่อว่า จริง ๆ เรามีทุกอย่าง แต่เรายังไม่มีใครที่มานั่งอยู่ข้าง ๆ อย่างลุค Slave คือจะสื่อถึงความเจ็บปวดที่ได้รับมา, ลุค Exercise ก็จะสื่อว่า เราพยายามเปลี่ยนแปลงข้างนอกของเราขนาดไหน แต่สุดท้ายอาจจะไม่มีใครอยู่ข้าง ๆ เราก็ได้ ส่วนลุค Holiday เน้นความสดใส ก็จะเป็นแนวในวันว่าง ๆ อยู่บ้าน แต่ก็ยังไม่มีใครมาอยู่ด้วย เลยทำให้คิดถึงเขาขึ้นมา สุดท้ายเป็นลุค Natural อันนี้จะเป็นลุคง่าย ๆ แนวมู้ดแอนด์โทน มีการนั่งดูวิวดูหน้าต่าง ดูฝนตก สื่อถึงความเหงาที่มีอยู่ สำหรับเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่พีภูมิใจมากครับ รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ ๆ ทุกคน ทั้งทีมทำเพลง และทีมเอ็มวี สุดท้ายก็ขอฝากซิงเกิลและเอ็มวีเพลง It's Okay Not To Be Alright ด้วยนะครับ ติดตามชมได้ทาง Youtube : Nadao Music และติดตามฟังเพลงนี้ได้ทาง คลื่นวิทยุต่าง ๆ และ Streaming ทุกช่องทาง ขอบคุณครับ”#ItsOkayNotToBeAlright