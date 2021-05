“นิ้ง ชัญญา” ระบาย! ถูกด่าจนรู้สึก "กระจอก" ร้องไห้ - หดหู่ อยากเลิกเล่นโซเชียล

ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง สำหรับซีรีส์มีการวิจารณ์ตัวละครในเรื่องอย่างสนุกสนาน รวมทั้งบทบาทที่แสดงโดยที่ชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าหมั่นไส้ บางครั้งออกแนวน่ารำคาญ ซึ่งบางรายอินบทบาทมากเกินไป ถึงขั้นบุกไปด่าเจ้าตัวในพื้นที่ส่วนตัว จนนิ้งต้องออกมาขอให้ใจเย็นๆ เพราะนั่นคือการแสดง เธอคือนิ้ง ไม่ใช่ยูริล่าสุด นิ้ง ได้โพสต์ระบายยาวเหยียดในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเผยว่าเรื่องนี้ถึงขั้นทำให้หดหู่ กลางคืนถึงขั้นร้องไห้ และรู้สึกว่าตัวเองกระจอกอยู่ไม่น้อย"ในช่วงสองสามวันมานี้อย่างที่พวกเรารู้กันดีว่า ซีรีส์ เด็กใหม่2 ได้ถูกปล่อยออกไปแล้วกระแสตอบรับดีมาก ขึ้น Top Charts หลายประเทศ ถูกกล่าวถึงทั้งวันทั่วประเทศรวมถึงประเทศอื่นด้วย ทีมงานทุกคนดีใจกันมากที่ซีรีส์ประสบความสำเร็จหากพูดถึงเรื่องความสำเร็จ (มี Spoil) สำหรับนิ้งในฐานะนักแสดงที่รับบท ยูริ เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เคยเป็นเหยื่อมาก่อน วันนึงได้รับเลือดจากแนนโน๊ะ ก็เลยทำให้เกิดใหม่ในร่างของ ยูริ แต่ไม่ใช่ยูริคนเดิมที่เคยเป็นมนุษย์ ไม่มีแรงขับดันอะไรที่ติดตัวมาจากตอนเป็นคน ยูริคือตัวละคร ไร้บ้าน ไร้พ่อแม่ ไร้แบล็กกราวน์ และครอบครัวไม่ต่างจากแนนโน๊ะ ว่ากันว่าเป็นโอปะปาติกะ ผู้ที่เกิดและโตเต็มตัวเลยในทันที พอเกิดมาใหม่ ก็เป็นเด็กขี้เห่อในพลังอำนาจตามสไตล์คนพึ่งเคยมีตัวละครยูริถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดคำถามว่า แนนโน๊ะทำถูกจริงหรอ? ยูริเลยทำวิธีที่แย่กว่าแนนโน๊ะไปอีกและเชื่อมากว่านี่แหละคือวิธีการที่ถูก การให้โอกาสคนเลวมีชีวิตต่อไปไม่น่าได้ผลในโลกที่เลวร้ายขึ้นทุกวัน ยูริ Wanna be เป็นแนนโน๊ะ ตามติดเป็นเงา ชอบลอกเลียนแบบและกวนประสาท เป็นคนเด็ดขาด เอะอะฆ่า ขัดแข้งขัดขาให้แผนแนนโน๊ะพังไปหมดในฐานะนักแสดง หนูคิดว่า หนูก็ประสบความสำเร็จนะคะในการแสดงเป็นตัวละครนี้ เพราะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนั้นแหละค่ะ ไม่ว่าจะที่ไหน ทุกคนก็ด่าและรำคาญยูริกันทั้งนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้น มีเกลียดก็ต้องมีชอบ และผู้คนที่ชื่นชอบยูริก็มีเยอะเช่นกัน คนเราทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกัน แต่ละคนก็จะมีรสชาติในฝันแบบที่ตัวเองชอบและถูกปาก ซึ่งเรื่องนี้หนูเข้าใจมาก และไม่ว่าใครจะชอบหรือเกลียดยูริ หนูก็รู้สึกขอบคุณทั้งนั้นที่สนับสนุนและดูมันจนจบ รวมถึงคำชมต่างๆที่ว่าหนูเล่นดีจนคนเกลียดมาก ขอบคุณมากค่ะแต่ในโลกภายนอกซีรีส์ โลกในชีวิตจริง ไม่ต้องเข้าไปเพื่อดู feedback ซีรีส์จากรีวิวที่ไหน หนูก็จะได้รับข้อความรุนแรงมากมายส่งตรงถึงเตียง ชีวิตอันสงบสุขของหนูหายไป บางข้อความก็ส่งมาเหมือนว่าเกลียดหนูไปด้วยเลยทั้งที่เรื่องมันเป็นโลกสมมุติ หนูพยายามเข้าใจมาตลอด พยายามเอาใจเค้ามาใส่ใจเราว่าแล้วลองคิดว่า เออ สมมุติว่าถ้าเราชอบตัวละครอะไรสักอย่าง แล้วอยู่ดีๆ มีตัวละครตัวใหม่โพล่มาที่ร้ายแบบคิดผิดชอบชั่วดีไม่ได้ เอะอะจะเอาแต่ฆ่า เราจะรู้สึกยังไงกับมันแน่นอนว่าหนูก็คงจะด่า และเอาใจช่วยตัวละครที่ชอบให้จัดการมัน ให้มันได้รับผลของการกระทำของมันอย่างสาสม หลังจากนั้นหนูก็ถามตัวเองว่า แล้วเราจะอินไปจนถึงขั้น ทักไปด่าเขาในชีวิตจริงเลยปะวะ หนูคิดว่าหนูคงไม่ หนูก็เลยไม่เข้าใจจริงๆ ว่า ทำไมกันนะ นิ้งผิดอะไรขนาดนั้น ชีวิตจริงนิ้งถึงต้องโดนสิ่งนี้หลังจากนั้นทุกคนก็บอกว่า คนมันอินมาก อย่าไปคิดมาก โอเค หนูก็พยายามเข้าใจ เขาอาจจะควมคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มันอินจัด มันต้องการที่ปลดปล่อย มันต้องการที่ระบาย แรกๆ มันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แต่การโดนทั้งวันมาหลายวันติดเนี่ย หนูเริ่มรู้สึกไม่ดีอะค่ะหนูเริ่มร้องไห้ และรู้สึกหดหู่ ซึ่งเอาตรงๆ ระหว่างที่ร้องไห้ก็พูดออกมาว่า เฮ้ย เขาพูดถึงตัวละคร อย่าคิดมาก ไม่ต้องไปสนใจหรอก ช่างมันเว้ยนิ้ง เข้มแข็งเข้าไว้ เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแน่ๆ เหมือนทุกทีที่เวลาเจอเรื่องแย่ๆ แล้วเราก็ผ่านมันมาได้นั้นแหละ เดี๋ยวต้องมีอีกหลายครั้งแน่ๆ ที่มึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ เดี๋ยวชีวิตจะโยนเรื่องหนักกว่านี้มาให้มึงอีก และถ้ามึงผ่านครั้งนี้ไปได้ มึงก็จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะง่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม หนูหยุดร้องไห้ไม่ได้สักทีค่ะ.. หนูหยุดคิดไม่ได้ หนูช่างมันอย่างแท้จริงโดยที่ไม่รู้สึกอะไรจริงๆเลยไม่ได้ พลังงานมันไม่ดี และหนูยังคงรู้สึกว่าหนูพยายามทำเป็นเข้มแข็ง ทำเป็นไม่เป็นอะไร ทำเป็นไปโฟกัสอย่างอื่น ไปทำกับข้าว ไปเช็ดใบไม้ สั่งของออนไลน์ หรือดูซีรีส์เรื่องอื่นแต่ในหัวมันก็ยังคงคิดไม่หยุดเหมือนเดิม สุดท้ายตกดึกนั่งร้องไห้ แล้วก็บอกตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไป มึงมันเก่งมากแล้วนิ้ง พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ คิดได้เข้าใจทุกอย่าง แต่ก็ยังคงหยุดร้องไห้ หรือไม่คิดไม่ได้เลยอยู่ดี อีกอย่างคือรู้สึกว่าโลกมันเงียบ อยู่คนเดียว เก็บไว้คนเดียว เลยคิดถามตอบวนไปอยู่ในหัวตลอดเวลาวันนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไปอีกวัน หนูได้พูดคุยกับหลายคนและหลายคนก็มักจะบอกว่า ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ และก็พูดเหมือนที่หนูพูดกับตัวเองแหละว่า เดี๋ยวมันจะมีเรื่องยากกว่านี้เข้ามาอีกเยอะ พอหนูฟังแล้วหนูกลับร้องไห้หนักขึ้น จากนั้นหนูก็ค้นพบเลยว่า ปัญหาของหนูมันคืออยู่ตรงไหนปัญหาของหนูคือ หนูอยากได้ยินคนบอกหนูว่า อ่อนแอตรงนี้ได้นะ เพราะหนูพยายามไม่เป็นอะไรทั้งที่มันเป็น หนูไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองใน ไม่ยอมรับมัน และพอทุกคนอยากเห็นหนูเข้มแข็งโดยการบอกให้หนูเข้มแข็ง และพอหนูพยายามเข้มแข็ง แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้อย่างที่คนอื่นบอกให้หนูทำ จากที่รู้สึกแย่เรื่องโดนด่าด้วย หนูก็เลยยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมันกระจอกมากไปกว่าเดิมอีกทำไมรับความรู้สึกจากการโดนกระทำแบบนั้นไม่ได้ เรื่องแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้ถึงขนาดนี้หนูก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงรู้สึกแย่ขนาดนี้ กับเรื่องแค่นี้ หนูรู้สึกว่าหนูพยายามต่อต้านและสู้กับความคิดตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งคิดว่าหรือจะตอบโต้แต่ก็ไม่อยากตอบโต้เพราะไม่อยาเป็นคนแบบที่ไม่อยากเจอ และก็ เราไม่ได้อ่อนแอหรอกกับเรื่องแค่นี้เราไม่เป็นไรแต่จริงๆเรารู้สึกมากสุดท้ายหนูก็เพิ่งคิดออกว่า ในตอนนี้หนูลืมสิ่งที่หนูเคยพูดอยู่ตลอดกับทุกคนไปว่า เราสามารถอ่อนแอบ้างได้ และเราสามารถร้องไห้ได้มันไม่ผิดเลย ไม่ต้องรู้สึกแย่เวลาอ่อนแอ ไม่ต้องรู้สึกกระจอกจากการที่เราแค่มีความรู้สึกมากกับบางเรื่อง เราต้องยอมรับตอนนี้เราเปราะบาง เราอ่อนแอ รู้สึกและยอมรับทุกความรู้สึกของตัวเอง ร้องไห้ได้ร้องไปเลย เดี๋ยวช่วงนี้มันผ่านไปอย่างที่เราเคยผ่านเรื่องแย่ๆ เรื่องอื่นมา แล้วเราก็คงจะ give a fuck ได้ในสักวัน ไม่ว่าจะดีขึ้นวันไหน ชินได้วันไหน แต่ก็ต้องได้แน่แน่ เราจะกลับมาสดใสมีพลัง และมีชีวิตที่มหัศจรรย์เหมือนเดิมตอนแรกคิดว่าจะเลิกเล่นโซเชียลละถ้าโลกโซเชียลมันจะโหดร้ายขนาดนี้ แต่ก็ติดตรงที่ชอบเล่นไอจีชอบดูชอบสั่งของออนไลน์ชอบเห็นโลกภายนอกชอบท่องเที่ยวทิพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต และจริงๆ แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิด ทำไมเราต้องหนีด้วย คนที่ด่าคนอื่นโดยไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นเลยนั่นแหละเป็นคนที่ควรจะเลิกเล่นโซเชียลEveryone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Alwaysขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ สุดท้ายที่ทุกคนพูดมาก็เข้าใจเจตนาว่าทุกคนหวังดีและเป็นห่วงอยู่ดีค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ 🖤"