แป๊กเบาๆ!! Wonder Woman 1984 เปิดตัวแพ้หนังจีน

หนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่ของที่นำแสดงโดยเข้าฉายทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำเงินทั่วโลกไปได้แค่ 38.5 ล้านเหรียญฯ เท่านั้น ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดกันเอาไว้ว่าอย่างน้อยหนังน่าจะทำรายได้ในช่วง 3 วันแรกในการฉายทั่วโลกเกิน 40 ล้านเหรียญฯโดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่ ตลาดหนังใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ที่ทำเงินได้แค่ 19 ล้านเหรียญฯ เท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับหนังภาคแรกที่เคยเปิดตัวในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยตัวเลข 38 ล้านเหรียญฯ และทำเงินตลอดโปรแกรมในการฉายในจีนไปถึง 91 ล้านเหรียญฯแน่นอนว่า Warner Bros. ไม่ได้หวังว่า Wonder Woman 1984 จะทำเงินเท่าภาคแรก แต่ตัวเลขที่ออกมา ก็น้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดในประเทศจีน Wonder Woman 1984 ยังพ่ายแพ้ให้กับหนังเจ้าถิ่นเรื่องที่เล่าเรื่องของหน่วยกู้ภัยทางทะเล ที่เปิดตัวด้วยรายได้สูงถึง 35 ล้านเหรียญฯ เลยทีเดียวWonder Woman 1984 ใช้ทุนสร้างสูงถึง 200 ล้านเหรียญฯ โดยหนังเป็นผลงานการกำกับของซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ Warner Bros. ที่ถูกเลื่อนฉายมาจากกลางปีโดย Warner Bros. เพิ่งจะประกาศข่าวใหญ่ว่าบริษัทจะส่งหนังในปี 2021 ลงสตรีมมิง HBO Max พร้อมกับฉายโรง จนทำให้คนในวงการหนัง และธุรกิจภาพยนตร์ไม่พอใจอย่างรุนแรงซึ่งการตัดสินใจของ Warner Bros. เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่โรงภาพยนตร์ทั่วโลก ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลย แม้จะมีข่าวการเริ่มต้นใช้วัคซีนแล้วก็ตามโดยในปี 2021 Warner Bros. จะฉายหนังในโรงภาพยนตร์ต่อไป แต่ก็ยังปล่อยหนังลงสตรีมมิงให้คนที่ไม่สามารถไปโรงภาพยนตร์ได้ ให้ได้ชมพร้อมกันไปด้วย โดยเฉพาะสำหรับโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศนอกสหรัฐฯอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแม้ในหลาย ๆ ประเทศสถานการณ์ของ COVID-19 จะไม่รุนแรงเท่าสหรัฐฯ แต่ผู้ชมก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปดูหนังในโรงหนังอยู่ดี ผลตอบรับของหนังอย่างและ Wonder Woman 1984 จึงค่อนข้างน่าผิดหวังแม้แต่ตลาดหนังจีนที่โรงหนังกลับมาเปิดดำเนินการบ้างแล้ว ยอดขายตั๋วก็ยังลดลงอย่างน่าเป็นห่วง โดยในเดือน ต.ค. ยอดขายตั๋วหนังในจีนต่ำกว่าปีก่อนถึง 29% ส่วนในเดือน พ.ย. ก็ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันถึง 51%