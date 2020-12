หนัง "จา พนม" Monster Hunter ถูกถอดโปรแกรมฉายในจีนเพราะคำพูดเหยียดผิวคำเดียว

โดยฉากที่มีปัญหามาจากประโยคที่ตัวละครทหารคนหนึ่ง ซึ่งรับบทโดยดาราชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ชี้ไปที่ขาของตัวเอง และพูดว่า(What kind of knees are these? Chinese)ขณะที่ซับไตเติลภาษาจีนกลับแปลออกมาแตกต่างนิดหน่อยว่าซึ่งน่าจะอ้างอิงสุภาษิตจีนที่ว่าที่มีความหมายทำนองว่าคนเราไม่ควรคุกเข่าให้ใครอะไรทำนองนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่คงไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ประโยคสั้น ๆ นี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนจีนจำนวนมากเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้คนจีนไม่พอใจอย่างรุนแรง ไม่ใช่ความหมายของประโยคซะทีเดียว แต่เป็นการที่นักแสดงออกเสียงคำว่าคล้ายกับการออกเสียง ในเพลงเหยียดผิวของเด็กชาวตะวันตกที่เอาไว้ร้องเหยียดคนเอเซียว่าพร้อมกับทำท่าตบเข่า และทำตาหยี แบบในคลิปด้านล่างนี้ซึ่งเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเซีย ต่างเคยโดนล้อด้วยเพลงนี้มาแล้วทุกคนตอนนี้มีชาวเน็ตจีนที่เรียกร้องให้ทางการแบนหนังเรื่องนี้ไปเลย และหลายคนก็กล่าวว่านักแสดงที่พูดประโยคนี้ต้องขอโทษประชาชนชาวจีนด้วยแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมีคนจีนที่มองว่าประเทศของเขากำลังทำอะไรที่เกินกว่าเหตุไป โดยนักวิจารณ์หนังที่ใช้ชื่อว่าที่มีคนตาม Weibo อยู่ 4 แสนคนบอกว่าประเทศจีน ไม่ควรจะมาแบนหนังจากคำเพียงไม่กี่คำแบบนี้ขณะที่ตัวแทนของเจ้าของเกมต้นฉบับ และเป็นผู้ร่วมทุนสร้างหนังเรื่องนี้ด้วย ได้กล่าวขอโทษ พร้อมยืนยันจะมีการแก้ไขตัดฉากที่มีปัญหาทิ้งอย่างแน่นอนMonster Hunter เป็นเกมสุดฮิตที่ตัวละครต้องสวมบทบาทผู้ใช้อาวุธต่าง ๆ ในการล่าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ ซึ่งในหนังจะมีดาราบู๊ชาวไทยรับบทเป็นนักล่าตัวนำของเรื่อง ร่วมด้วยนักแสดงสาวและดาราชื่อดังอีกมากมายMonster Hunter จะเข้าฉายปลายปีนี้ในหลาย ๆ ประเทศ แม้ COVID-19 จะยังระบาดหนัก เพราะผู้สร้างเชื่อว่าหนังน่าจะยังทำเงินได้ดีในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งหากหนังไม่ได้ฉายในจีน ก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับผู้สร้างมากทีเดียว