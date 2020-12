Wonder Woman ภาค 3 เดินเครื่องสร้างอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยเพิ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ไปพร้อม ๆ กับการเผยแพร่ผ่านที่เป็นสตรีมมิงของเอง อย่างไรก็ตามสำหรับหนังภาค 3 Warner Bros. ยืนยันว่าหนังจะเผยแพร่ "ในแบบดั้งเดิม"Warner Bros. กล่าวแม้จะมีแฟนหนังจำนวนมากเลือกที่จะชม Wonder Woman 1984 ที่บ้าน แต่ตัวเลขรายได้จากการฉายโรงในอเมริกาของหนังภาคนี้ก็ยังถือว่าไปได้ดี หนังเก็บเงินได้ถึง 16.7 ล้านเหรียญฯ จากการฉายใน 2,100 โรงภาพยนตร์ในแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งถือว่ามากที่สุดสำหรับวงการภาพยนตร์ในช่วงของ COVID-19 เลยทีเดียวWarner Bros. ยังเปิดเผยว่าผลตอบรับของ Wonder Woman 1984 ทั้งจากการฉายในโรงภาพยนตร์ และทาง HBO MAX ถือว่าดีกว่าที่บริษัทคาดเอาไว้มาก โดยเฉพาะทาง HBO MAX นั้นมีสมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งที่ดูหนังพร้อม ๆ กันในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ทันทีที่หนังถูกปล่อยลงสตรีมมิง ซึ่งตอนนี้ HBO MAX มีสมาชิกทั้งหมด 12.6 ล้านคนโดยก่อนที่จะได้ดู Wonder Woman ภาค 3 แฟน ๆ สามารถชมบทบาทของ กัล กาโดท ในบทนี้ได้จากมินิซีรีส์ของที่จะฉายทาง HBO Max เช่นเดียวกันภายในปี 2021 ที่จะถึงนี้