สรุปดราม่าพักงานนักข่าวขวัญใจม็อบ หลังเพื่อนหญิงแฉถูกข่มขืน ลั่นต้องการแถลงการณ์ไม่เอาคำขอโทษ

โดยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งออกมาแฉว่าระหว่างที่เรียนมหาวิทระดับชั้นปีที่หนึ่งตนได้ถูกเพื่อนผู้ชายซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวของ The Reporters คนหนึ่งข่มขืนด้วยความอายตนได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกใคร มีแต่เพื่อรสนิทเท่านั้นที่รู้ อย่างไรก็ตามผลพวงจากเหตุการณ์คราวนั้นก็ทำให้ตนเกือบจะฆ่าตัวตาย ขณะที่อีกฝ่ายแทนที่จะรับผิดชอบอะไรกลับบอกว่าที่ทำไปเพราะความเมากระทั่งปัจจุบันตนได้มีโอกาสพบเจอกับเพื่อนผู้ชายคนก่อเหตุที่ว่าซึ่งปัจจุบันเป็นนักข่าวระหว่างที่ตนไปร่วมชุมนุม และได้เห็นบทสัมภาษณ์ของอีกฝ่ายที่พูดแต่เรื่องดีๆ ของตนเอง แต่กลับไม่เคยบอกถึงความไม่ดีที่ทำในอดีตกับตนเองจนทำให้รู้สึกรับไมได้โดยหญิงสาวคนดังกล่างยังระบุด้วยว่าสิ่งที่ตนเองต้องการก็คืออยากให้อีกฝ่ายออกแถลงการณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้น และไม่ต้องการคำขอโทษแต่อย่างใดอนึ่งก่อนหน้าที่ผู้ก่อตั้ง The Reporters จะออกมาแถลงข่าวพักงานผู้สื่อข่าวในสำนักข่าวนั้น หนึ่งในผู้สื่อข่าวของThe Reporters ที่ชื่อ "ทศ ลิ้มสดใส" ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า...สำหรับ "ทศ ลิ้มสดใส" เจ้าตัวเป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวของ The Reporters ที่ติดตามการรายงานข่าวของม็อบที่ออกมาต่อต้าสถาบันกษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง