“BlackPink” ใช้เวลาแค่ 3 นาทีกว่าๆ ขโมยหัวใจผู้เชี่ยวชาญวงการเพลงของอเมริกา ยกเป็นวงป็อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ตามรายงานจากเว็บไซต์ Bloomberg ได้เผยบทความที่ยืนยันความมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมของสาวๆ BlackPink ที่ประกอบด้วยและ สาวไทยอย่างโดยระบุว่าสาวๆ BlackPink ใช้เวลาเพียงแค่ 3.36 น. ในการขโมยหัวใจของผู้คร่ำหวอดในธุรกิจวงการเพลงและเป็นผู้บริหารของบริษัทดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Interscope Records หลังจากที่ทางเกาหลีใต้ส่งมิวสิควิดีโอ “DDU-DU DDU-DU,” ซิงเกิลสุดโด่งดังของสาวๆ BlackPink เมื่อปี 2018 ให้เขาได้ชมเวลานั้น เออร์ลิช ได้นัดประชุมกับทีมงานของ YG Entertainment Inc. ในช่วงเวลาที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีได้สรุปเป้าหมายของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่มีสมาชิกวง 4 คน ให้ เออร์ลิค ได้ทราบ ซึ่งเขาเผยถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าจากความทะเยอทะยานในเป้าหมายที่วางไว้ในวันนั้น นับว่าเป็นจริงแล้วในวันนี้ เพราะการจัดอันดับ Pop Star Power Rankings ของ Bloomberg ได้ระบุว่า สาวๆ BlackPink นับเป็นวงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดใน YouTube ตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แค่เฉพาะเดือน ต.ค. เดือนเดียวก็สามารถทำยอดวิวรวมแล้วกว่า 1 พันล้านวิว และวงนี้ยังได้รับความนิยมมากสุดเป็นอันดับ 2 ใน Spotify ถึงแม้ว่าอัลบัมของ BlackPink ไม่สามารถขึ้นอันดับ 1 ในอัลบัมชาร์ตของอเมริกาได้ แต่มันก็ยังติด 1 ใน 10 อัลบัมที่ขายดีที่สุดของประเทศยาวนานนับเดือนจึง ต้องยอมรับว่า BlackPink นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดนตรีเวลานี้เลยทีเดียวควบคู่ไปกับบอยแบนด์ดังของเกาหลีอย่างสาวๆในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปก็ประสบความสำเร็จในระดับโลกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ดนตรีเพราะก่อนหน้านี้ นักดนตรีที่พูดภาษาอังกฤษ ต้องเดินทางไปทั่วโลกมาหลายทศวรรษเพื่อสร้างชื่อเสียง ส่วนนักดนตรีที่พูดภาษาสเปนก็เพิ่งมาเริ่มติดชาร์ตทางฝั่งตะวันตกในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่ในเวลาเพียงแค่ 2 ปีกว่าๆ วงการดนตรีจากฝั่งเอเชียกลับพัฒนาขึ้นอย่างแข็งแกร่งและสามารถครองใจคนได้ทั้งฝั่งอเมริกา, ยุโรป และละตินอเมริกาในสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต วงดนตรีจากต่างประเทศต้องเดินสายออกทัวร์ ต้องไปอาศัยออกรายการวิทยุ และโชว์ตัวออกทีวีเพื่อสร้างฐานแฟนคลับในอเมริกา ซึ่งเป็นที่ที่มีตลาดเพลงใหญ่ที่สุด หรือในฝั่งยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดหลักหลายๆแห่งแต่ปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกควบคู่กับ YouTube และ Spotify จึงทำให้วงเค-ป็อปพัฒนาให้คนติดตามไปทั่วโลกได้อยู่ตลอดโดยแทบไม่ต้องออกเดินสายทัวร์โดยอเมริกา, บราซิล และ เม็กซิโก เป็น 3 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดบน Spotify ที่ให้การต้อนรับLovesick Girls ซิงเกิลใหม่ของสาวๆ BlackPink อย่างไรก็ตามสำหรับตลาดอเมริกาหนุ่มๆวง BTS ถือว่ามีผู้ฟังใน Spotify มากกว่า แต่ก็ยังน้อยกว่าหากเทียบกับประเทศอื่นๆเออร์ลิช หนึ่งในหัวเรือใหญ่ของ Spotify กล่าวหากย้อนกลับไปในช่วงเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เอเชียนป็อป ได้พยายามเข้ามาตีตลาดในฝั่งตะวันตกอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นวงจากญี่ปุ่น หรือวงจากเกาหลีใต้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นานและไม่สามารถสร้างฐานแฟนคลับจำนวนมากเหมือนที่ทำได้ในเอเชียแต่ทั้งหมดมาเปลี่ยนไปเมื่อวง BTS บอยแบนด์ที่มีสมาชิกวง 7 คน จากเกาหลีใต้ เข้ามาตีตลาดเพลงในตะวันตก ส่งอัลบัมขึ้นอันดับ 1 ในอเมริกาถึง 4 อัลบัมในเวลาเพียงแค่ 21 เดือน จนกลายเป็นวงที่ทำอันดับได้เร็วที่สุดนับตั้งแต่ที่วง The Beatles เคยทำได้ นอกจากนั้นวง BTS ยังทำยอดขายบัตรชมคอนเสิร์ตหมดเกลี้ยงทั้งในอเมริกาและยุโรป ซึ่งพวกเขายังสามารถจัดรายการรอบดึกเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยความสำเร็จของวง BTS จึงนับเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินเกาหลีหลายๆคน หลายๆวง ที่ฝันและหวังอยากจะประสบความสำเร็จให้ได้เหมือนหนุ่มๆวง BTSปีที่แล้วสาวๆทั้งวง Red Velvet, Oh My Girl, ซอนมี และ ทิฟฟานี ยัง ( อดีตสมาชิกวง SNSD ) ต่างก็พยายามมาโปรโมทเพื่อหวังโด่งดังในอเมริกาเช่นกันแต่สำหรับสาวๆวง BlackPink ที่สมาชิกวงมีความหลากหลายทางด้านภาษาทั้ง อังกฤษ, ไทย, เกาหลี, จีน และ ญี่ปุ่น กลับเป็นศิลปินหญิงที่สามารถประสบความสำเร็จในฝั่งตะวันตกได้เป็นกลุ่มแรก สาวๆเข้ามายึดพื้นที่ปักธงชัยได้ในอเมริกาตั้งแต่ปีที่แล้ว เริ่มจากการเดินสายโปรโมท และการขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาอย่าง Coachella ที่หลังเสร็จสิ้นการแสดง ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆจากสื่อท้องถิ่น แถมยังเข้ายึดครองพื้นที่เพิ่มฐานแฟนคลับระดับโลกด้วยการออกทัวร์ไปทางฝั่งยุโรปด้วยแม้ว่าสาวๆไม่สามารถกลับมาอเมริกาได้ในปีนี้เพราะการระบาดของ โควิด-19 แต่สาวๆก็ยังเดินหน้าโปรโมทอัลบัมเต็ม ซึ่งเป็นอัลบัมแรกของพวกเธอมาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ด้วยการไปร่วมงานกับศิลปินชื่อดังระดับโลก ทั้งในอัลบัมใหม่ของกับการออกซิงเกิล Sour Candy และเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก็ปล่อยผลงานเพลง Ice Cream ที่ได้ร่วมงานกับผ่านการชักนำของรวมถึงเพลง Bet You Wanna ที่ทำร่วมกับแร๊ปเปอร์สาวสุดแซ่บด้วยได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นทางฝั่งอเมริกา จนทำให้รองประธานฝ่ายการตลาดแบรนด์ระดับโลกอย่าง Jazwares LLC ซึ่งเป็น บริษัทผลิตของเล่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดา ถึงขั้นกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะเดิมพัน เค-ป็อป ในฐานะปรากฏการณ์ใหม่ระดับโลกต้องยอมรับว่าบริษัท Jazwares เป็นบริษัทที่มักจะตามเทรนด์ และคอยเกาะติดกระแสอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนาการตลาดต่อยอดสินค้าจนผลิตขายได้กำไรอย่างงดงาม โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมา Jazwares ได้สร้างไลน์ของเล่นที่มีฐานมาจากช่อง YouTube ดังอย่าง Cocomelon , Blippi, รวมถึงเกมโปเกมอน และ Ultimate Fighting Championship ซึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จของพวกเขาคือเรื่องของไทม์มิ่ง ซึ่งวัดดวงแบบเดิมพันไปเลยว่าทำเร็วเกินไปอาจไม่มีใครซื้อของเล่น แต่ถ้าช้าเกินไปก็อาจโดนคู่แข่งเอาไปกินและเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทาง Jazwares ได้ปล่อยไลน์ของเล่นที่มีต้นแบบมาจากสมาชิกสาววง BlackPink ทั้ง 4 คนความสำเร็จของทั้งและยังทำให้ผู้บริหารด้านบันเทิง นึกย้อนไปถึงความสำเร็จของศิลปินรุ่นพี่อย่างและที่โด่งดังอย่างมากในช่วงปลายยุค 90 และ ยุค 2000 โดยเวลานั้น ทอฟเฟลอร์ ดูแล MTV เคเบิลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก โดยเขาตระหนักว่าวงป็อปบางวง จะมีสมาชิกวงที่ถูกเทรนด์มาอย่างดีจาก ‘โรงเรียนในออร์แลนโด’ คำสวยๆที่เขามักใช้แทนชื่อ “The All-New Mickey Mouse Club” รายการทีวีที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอย่างมากในช่อง Disney Channelวงดนตรีที่มาจากเครือของรายการนี้ มักจะเข้ามาติดชาร์ต Total Request Live ของ MTV ซึ่งเป็นโชว์ประจำวัน อันเป็นเหมือนเครื่องวัดความดังของศิลปินเพลงป็อปในเวลานั้นเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกับบอยแบนด์ในอดีต ศิลปิน เค-ป็อปในปัจจุบัน ต้องผ่านการออดิชันและเทรนด์เป็นเด็กฝึกในสังกัดอยู่นานนับปี ก่อนจะทำผลงานออกมาขายเรียกเงินจากประชาชนได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่บอยแบนด์ในอดีต แตกต่างจากศิลปินเค-ป็อปในปัจจุบันคือ พวกเขาไม่สามารถพูดได้หลากหลายภาษา เหมือนกับศิลปิน เค-ป็อป ทำให้ศิลปิน เค-ป็อปสามารถเข้าถึงคนในประเทศอื่นๆได้หลากหลายกว่าทั้งหมดนี้จึงนับเป็นความสมบูรณ์แบบที่สาวๆ BlackPink ได้มาเป็นศิลปินเปิดตัวรายการใหม่ในช่อง YouTube ของ ทอฟเฟลอร์ ที่ชื่อว่า “Released” ซึ่งเน้นที่เพลงที่ดีที่สุดที่กำลังมาใหม่ในสัปดาห์นั้นๆ โดยทั้ง 4 สาวได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆ ก่อนดึงเข้าสู่การเปิดตัวมิวสิควิดีโอ Lovesick Girls ซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัว MV ดังกล่าวก็ทำยอดวิวพุ่งไป 240 ล้านวิวแล้ว