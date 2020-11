SM Ent. เปิดตัว 4 สาว AESPA มาพร้อม “ร่างอวตาร” จับตลาดโลกดิจิทัล

สำหรับชื่อวงมีการใช้ตัวอักษรตัวเล็กอย่างซึ่งเป็นการรวมคำกันระหว่าง Avatar ( อวตาร ), Experience ( ประสบการณ์ ) และ Aspect ( ลักษณะ , มุมมอง ) ซึ่ง SM Ent. ได้ระบุว่า วงนี้จะเป็นการออกสำรวจธีมของ “การพบโลกใหม่ผ่านการเผชิญหน้ากับ ‘อวตาร’ ตัวตนอีกร่างของคุณ”โลโก้ของวงนี้ เคยปรากฏออกสื่อครั้งแรกในมิวสิควิดีโอ One ( Monster & Infinity ) ของวง SuperM เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และ Aespa ก็ได้เปิดตัวแอคเคาท์ทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 25 ต.ค. แชร์ทั้งโลโก้ของวงและวิดีโอทีเซอร์เรียกน้ำย่อยแฟนๆสมาชิกวงนี้มีทั้งหมด 4 คนคือและโดยเปิดตัวแต่ละคนออกมาเรียงตามลำดับเริ่มจากที่มีชื่อจริงว่า คิมมินจอง เกิดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2001 ส่วนสูง 163 ซม. สัญชาติ เกาหลี วินเทอร์เป็นเด็กฝึกในค่าย SM มานาน 3-5 ปี มีเสียงร้องที่โดดเด่นและทักษะการเต้นที่ดี แฟนๆหลายคนบอกว่า วินเทอร์ มีความคล้ายนักร้องไอดอลชื่อดัง แทยอน จากวง Girls’ Generation ที่มาจากค่ายเดียวกัน นอกจากนั้นเธอยังมีลักยิ้มที่แก้มซ้ายด้วยมีชื่อจริงว่า ยูจีมิน เกิดเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2000 สูง 166 ซม. กรุ๊ปเลือด บี สัญชาติ เกาหลี คาริน่า เกิดที่ ชองนัม กยองกีโด เกาหลีใต้ เคยปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอ Want ของ แทมิน เป็นเด็กฝึกในค่ายมานาน 4 ปี และเป็นที่รู้จักมาก่อนในฐานะเน็ตไอดอล คาริน่า ชื่นชอบเพลง Red Light ของ f(x) ศิลปินที่ชื่นชอบคือ f(x), แทยอน, ไอยู และ พัคซูจินคาริน่า มีความสามารถด้านการเล่นเปียโนและมีรางวัลการันตีฝีมือของเธอด้วย นอกจากนั้นเธอเคยโคฟเวอร์ Boombayah โดยแสดงในส่วนของ เจนนี่ ส่วนหนุ่มในฝันของเธอ คือคนนิสัยดีที่ชอบแค่เธอคนเดียว จมูกโด่ง และสูงเกิน 180 ซม.มีชื่อจริงว่า หนิงอี้โจว ส่วนชื่อเกาหลีคือ โจเยทัก ชื่อภาษาอังกฤษคือ หนิง วิเวียน เกิดเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2002 เป็นสมาชิกน้องเล็กสุดของวง สูง 165 ซม. หนัก 43 กก. กรุ๊ปเลือด บี สัญชาติ จีน หนิงหนิง เกิดที่เมือง ฮาร์บิน ประเทศจีน เคยมีแฟนคลับเป็นของตนเองโดยมีชื่อว่า “หนิงเหมิง” เป็นเด็กฝึกในค่าย SM Ent. มานาน 4 ปี มีความสามารถด้านการร้องเพลง ชื่นชอบการทำอาหาร สามารถพูดได้ดีทั้งภาษาจีนและเกาหลี มีใจรักในงานศิลปะเพราะเคยฝันอยากเป็นจิตรกร ชอบสีแดง, เหลือง และ ชมพู นอกจากศิลปินในค่าย SM ent. แล้ว เธอยังชอบ เจนนี่ จากวง BlackPink ด้วยก่อนหน้านี้ หนิงหนิง เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันของจีนอย่าง “Music Honors Student (音乐优等生)” และร่วมแข่งขันในรายการ “Shining Star” ของสถานี MBC เกาหลีใต้ ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2017 หนิงหนิง เข้าเป็นเด็กฝึกของค่ายมาตั้งแต่ปี 2016 และเป็นหนึ่งสมาชิก SM Rookie โดยได้รับการแนะนำจากค่ายในฐานะ SM Rookies ( เด็กใหม่ของค่าย ) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2016มีชื่อจริงว่า แอริ อูจินาง่า ชื่อเล่นว่า ริริ เกิดเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2000 สูง 162 ซม. สัญชาติ ญี่ปุ่น จีเซล เป็นเด็กฝึกในค่ายแค่เพียง 1 ปี จีเซล สามารถพูดได้ 3 ภาษาทั้ง ญี่ปุ่น, เกาหลี และ ภาษาอังกฤษ สามารถเล่น กีต้าร์ ได้ แฟนๆมองว่าเธอมีความคล้าย คริสตัล จากวง f(x) และจีเซลชอบฟังเพลงของ BlackPink และ GOT7ในงาน World Cultural Industry Forum ที่จัดขึ้นในกรุงโซล เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา อีซูมาน ประธานค่าย SM Entertainment ได้กล่าวถึงวง Aespa โดยแนะนำว่า วงนี้เป็นเหมือนตัวแทนของโปรเจกต์ใหม่ของค่ายอย่าง SM Culture Universe (SMCU) โดยจะมีทั้งสมาชิกวงที่โปรโมทในโลกจริง และ อวตาร ของสมาชิกวง ที่โปรโมทในโลกดิจิทัล พร้อมกับระบุว่า Aespa ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงแห่งโลกอนาคตกล่าวว่าAespa จึงนับเป็นการรวมเอาแนวคิด ไอดอลเสมือนจริงอย่าง ฮัตสึเนะ มิกุ ของญี่ปุ่น และวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอย่าง K/DA ที่สร้างมาจากวิดีโอเกม League of Legends มาผสานแนวคิดกันจนกลายเป็นวง Aespa ซึ่ง SM ยังได้เผยวิดีโอที่ คาริน่า พูดโต้ตอบกับร่างอวตารของเธอเอง โดยใช้ชื่อที่ต่างกันคือ “My Karina” และ “ae Karina”ระบุว่ามีกำหนดปล่อยผลงานในเดือน พ.ย. นี้ นับเป็นการสิ้นสุดการรอคอยเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จากค่าย SM Ent. เพราะทางค่ายไม่ได้เดบิวต์วงเกิร์ลกรุ๊ปเลยนับตั้งแต่วง Red Velvet ที่เดบิวต์ไปเมื่อเดือน ส.ค. 2014อย่างไรก็ตามการเปิดตัวก็ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร เมื่อเปิดตัวหลังจากที่มีข่าวฉาวของที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวจนบรรดาสไตลิสต์ออกมาแฉกันรัวๆ จนต้องยกเลิกงานของ Red Velvet เกือบทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่ ไอรีน เป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็มีปัญหาด้วยเช่นกัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่ายเพลงขึ้นมากมายอย่างไรก็ตาม แนวคิดล้ำๆ เช่นนี้ SM entertainment ตั้งใจให้มีมานานแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทางค่ายก็เคยพยายามผสมผสานแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีออกมาอยู่บ่อยๆ อย่างเช่น วง NCT ที่มาจาก Neo Culture Technology ก็ต้องการนำเสนอเป้าหมายของบริษัทที่อยากผลิตบอยแบนด์แบบไม่จำกัดจำนวนสมาชิกวง และยูนิตย่อยของวง ซึ่งทั้งหมดสามารถเดินสายโปรโมทไปได้ทั่วโลกด้วย