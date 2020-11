SEO Books ผู้ให้บริการทำการตลาดครบวงจร สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการการทำตลาดครบวงจร ครอบคลุมทุกส่วนๆ ของพฤติกรรมการซื้อ (Buying Cycle) ของผู้บริโภค Tofu (Top of funnel), Mofu (Middel of funnel) และ Bofu (Bottom of funnel) โดยเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิของลูกค้าเป็นสำคัญ และยังเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ SEO (Search Engine Optimization) โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกของ Google ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์แสดงอยู่ในตำแหน่ง และอันดับที่ดีที่สุดของการค้นหา ด้วยการวิเคราะห์ Keywords และข้อมูลเชิงลึกจากโปรแกรม Automate พร้อมเช็ค Report แบบ Real Time ได้ทุกวัน ด้วยตนเองซึ่งกระบวนการทำงานหลักๆ ภายใต้การให้บริการของ SEO Books คือ ปรับแต่งเนื้อหา และโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ถูกหลัก Google ทั้ง Title, Description, Keywords ในหน้าเว็บไซต์, Link Building รวมไปถึงการติดตั้ง Sitemap ทั้งนี้ก็เพื่อให้ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดอันดับในการแสดงผลการค้นหาต่อไป แน่นอนว่า กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มยอดการเข้าชมเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มยอดขาย การันตีคุณภาพ ปลอดภัย โปร่งใส เห็นผลได้อย่างชัดเจน มาพร้อมการให้บริการในแพ็คเกจสุดคุ้ม เริ่มต้นที่1. แพ็คเกจ SILVER เหมาะสำหรับ คีย์เวิร์ดไม่ยาก ราคาเริ่มต้น คีย์เวิร์ดละ 1,500 บาท ต่อเดือน2. แพ็คเกจ GOLE เป็นแพ็คเกจยอดฮิตที่ครอบคลุมการให้บริการด้วยงบประมาณที่สุดคุ้ม คีย์เวิร์ดยากปานกลาง ราคาเริ่มต้น คีย์เวิร์ดละ 8,000 บาท ต่อเดือน3. แพ็คเกจ DIAMOND คีย์เวิร์ดยากมาก ราคาเริ่มต้น คีย์เวิร์ดละ 15,000 บาท ต่อเดือนสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการสร้างยอดขาย สร้าง Brand Awareness ที่มาพร้อมความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเว็บคุณมีปัญหาอะไร? ทำ SEO ยังไงก็ไม่ติดหน้าแรก Google ซะที บริการทำ SEO (Search Engine Optimization) ภายใต้การบริหารงานของ SEO Books จะทำให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการทำงานตามแผนงานที่เป็นระบบ เข้าใจถึงปัญหา และทีมงานมากประสบการณ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://seobooks.org หรือ โทร.099-063-0909