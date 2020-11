เอ็นดู “เบลล่า” เก็บความเซ็งไม่อยู่ ร่วมงานดาราเอเชียครั้งแรก แต่ต้องถ่ายทำผ่านไลฟ์ เสียดายชวดเจอ “อีมินโฮ”

บอกเลยว่างานนี้รู้สึกเสียดายแทนนางเอกสาวสุดๆ เพราะอุตส่าห์มีโอกาสได้เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กับพระเอกเกาหลีชื่อดัง ระดับแถวหน้าของเอเชีย อย่าง “อีมินโฮ” แล้วแท้ๆ แต่ดันเจอสถานการณ์โควิด-19 มาเบรกความฟิน ทำให้ผลงานโฆษณาที่ต้องถ่ายด้วยกันนั้น ต้องเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายทำผ่านไลฟ์ ตามฉบับ New normal แทนซะงั้นวันนี้ได้เจอสาวเบลล่าในงาน “Lazada 11.11 Biggest One-Day Sale” ณ ลานควอเทียร์ แกลลอรี่ ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า“จริงๆ แล้วมีโอกาสได้ร่วมงานกับอีมินโฮค่ะก็คือเหมือนเขาเซ็ตฉากอะไรทุกอย่าง ให้เหมือนที่เกาหลีทั้งหมดเลย ก็คืออีมินโฮถ่ายก่อน แล้วเราก็เซ็ตฉากเซ็ตอะไรตามโปรดักชั่นเกาหลีค่ะก็เสียดายค่ะ แต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ประเทศต่างๆ ที่ร่วมด้วยกัน ก็ใช้ผู้กำกับเดียวกันกับของอีมินโฮเลยค่ะ”ผู้กำกับเกาหลีงานค่อนข้างละเอียด เพราะเฟรมต้องเหมือนถ่ายอยู่ด้วยกัน“ความจริงแล้วก็คือ เบลว่าแล้วแต่งานแหละ ก็คือเขาก็ค่อนข้างละเอียด ในเรื่องของแอ็กติ้ง จะทำยังไงให้เฟรมรูปเหมือนถ่ายอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ ก็จะมีมาร์กมีอะไรค่ะ”ได้มีโอกาสเห็นอีมินโฮในวีดีโอที่ถ่ายมาแล้วเท่านั้น“เห็นแต่ที่เป็นวีดีโอที่ถ่ายมาแล้วค่ะถือเป็นประสบการณ์ใหม่ กับการทำงานผ่านไลฟ์ ในรูปแบบ New normal“เบลเคยไปทำงานกับทีมงานต่างประเทศแล้ว แตอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำผ่านระบบที่เป็นไลฟ์ค่ะ ก็คือคุยทักทายกันผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ ก็เป็นมิติใหม่ค่ะ เหมือนเป็น New normal ก็แปลกดี แต่งานก็ออกมาอย่างราบรื่นค่ะ ทั้งลูกค้าไทยและเกาหลีก็ชอบ”ฟุ้งงานพรีเซ็นเตอร์แน่นทั้งใหม่ทั้งเก่า“ก็ยังมีค่ะ (หัวเราะ) แล้วก็ยังมีเพิ่มด้วยอาจจะอั้นมาจากโควิดด้วย คือตอนนี้เหมือนคนเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เรื่องของงบประมาณถ่ายทำ ก็คือกลับมา”ภาพยนตร์อีเรียมซิ่งมีกำหนดฉายแล้ว 19 พ.ย.นี้ หลังโควิดทำพิษต้องเลื่อนฉายมา 2 รอบ“อีเรียมซิ่งเข้าโรง 19 พฤศจิกายนนี้ค่ะ เลื่อนมา 2 รอบแล้ว ก็ตื่นเต้น คือถ้ารีบฉายก็กลัวว่าคนจะไม่ดู รอเอาตอนที่คนพร้อมดีกว่า ช่วงนี้คนก็น่าจะกลับมาเข้าโรงกันแล้วค่ะ ไม่เลื่อนแล้วค่ะ ก็ลุ้นค่ะ จะบอกว่ามันสนุกมากเลยนะคะ ใครไม่ได้ดูคือพลาดค่ะเรื่องรายได้เบลยังไงก็ได้ค่ะแสดงเต็มที่แบบไม่ห่วงสวย พร้อมขนนักแสดงตลกมาคับคั่ง อยากให้มาดูกันเยอะๆ“ทั้งทีเซอร์ทั้งโปสเตอร์ค่ะแล้วบทดีด้วย มีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวด้วย ครบรสค่ะ CG สวยด้วยค่ะ มีพี่ยอร์ช ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ เป็นเจ้าของ พี่ตุ๋ย พฤกษ์ เอมะรุจิกำกับค่ะ แต่พี่ยอร์ชช่วยปรับบทแล้วก็ดูแอ็กติ้งด้วย”ตื่นเต้นได้บทบุพเพสันนิวาสเวอร์ชั่นภาพยนตร์สดๆ ร้อนๆ แย้มมีตัวละครลับ แต่บอกไม่ได้“มาสดๆ ร้อนๆ วันนี้เลยค่ะบุพเพสันนิวาสเวอร์ชั่นภาพยนตร์เดือนหน้าเริ่มเวิร์กช็อปค่ะ”บทมีการปรับบทบ้างให้เข้ากับภาพยนตร์ แต่เส้นเรื่องยังคงความเป็นคอมเมดี้ และมีประวัติศาสตร์เหมือนเดิม แล้วบุคลิกก็จะดึงมาจากของเดิม กำหนดเปิดกล้องก็น่าจะเป็นปีหน้าค่ะ”