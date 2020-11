“ปุ๊” เห็น “เชียร์-เจี๊ยบ” ต่อยแล้วคัน! ขอ “เจ” ดวลหมัด “เปิ้ล หัทยา” สักยก

ถึงกับทำให้นักร้องสาวรุ่นใหญ่คันไม้คันมือขึ้นมาทีเดียว หลังจากที่ได้ไปเชียร์คู่ของนักแสดงรุ่นน้อง “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์” กับสาว “เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์” แลกหมัดกันบนเวที 10 fight 10 แบบติดขอบเวที พอเจอเจ้าตัวในงานแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัย Presents คอนเสิร์ต "คิดถึง Always Miss You by Neung Jakkawal" ณ บริเวณ Tourist Lounge ศูนย์การค้า Show DC พระราม 9 บอกว่าถ้าตนอายุน้อยกว่านี้สัก 30 ปีก็อยากจะขอลงต่อยบ้างเหมือนกัน“ชอบมากเลย เป็นคนชอบต่อยมวยตั้งแต่เด็ก เคยใฝ่ฝันว่าอยากจะขึ้นเวทีมวยเองเลยนะ แต่เขาไม่ยอมรับหรือไงวัยนี้ เขาไม่ยอมให้เราต่อย พอน้องเชียร์โทร.มาชวนให้ไปดู ก็ถามว่าน้องจะต่อยเหรอ ต่อยกับใคร เขาบอกต่อยกับเจี๊ยบ เราก็ตายล่ะ จะเชียร์ใครดีเนี่ย (หัวเราะ)และตื่นเต้นมากๆ เลย ก็นึกย้อนถึงตัวเองว่าถ้าเราอ่อนกว่านี้สัก 30 ปีก็คงได้ต่อยนะ (หัวเราะ)คือเราดูมวยเป็นไงคะ ตอนที่น้องเขาต่อยเราอยากเป็นโค้ชให้จริงๆ เลย จริงๆ เคยไปดูมวยครั้งเดียวในชีวิตที่ลุมพินี เป็นงานกุศล เขาก็ให้บัตรมา ก็ตื่นเต้น แต่นี่ชิดเวทีเลยไง มันเห็นจะจะเราอาจจะคิดว่าไม่แรงนะคะ แต่ว่าสำหรับผู้หญิงด้วยกัน ถ้าโดนสัก 1-2 หมัดก็มึนนะคะ (หัวเราะ)”บอกตกใจที่เห็น “เชียร์” โดนหามเข้าห้องฉุกเฉินเพราะฉะนั้นพอปลายยกน้องเชียร์จะหมดแรง ยกสองเริ่มเห็นอาการนิดนึง แต่ยกสามนี่สู้เต็มที่ มันต้องเต็มที่กันทั้งคู่อยู่แล้ว แต่น้องเชียร์จะใช้แรงเยอะมาก ตอนซ้อมกับตอนขึ้นเวทีจริงจะต่างกัน ตอนขึ้นจริงจะเหนื่อยกว่าหลายเท่าเลยหน้าช้ำนิดนึง ถึงบอกไงว่าแม้จะมีเฮดการ์ดก็ตาม แต่ผู้หญิงเวลาโดนหมัดกันจริงๆ คนที่ไม่เคยโดนหมัด แล้วมาซ้อมมวยกันจริงๆ มันไม่ง่าย”บอกตัดสินให้เสมอกันถูกต้องแล้ว เพราะเต็มที่กันทั้งคู่“ดรามาว่าน้องเชียร์น่าจะชนะมากกว่า เท่าที่ดูแล้วก็สูสีมากนะ คือจะให้ชนะก็ได้ หรือจะให้เสมอก็ได้ คือน้องเจี๊ยบมาได้คะแนนคืนตอนช่วงยกสองแล้วเป็นมวยผู้หญิงคู่แรกด้วยไม่ใช่เหรอ ก็ต้องให้กำลังใจกัน เพราะเขาสูสีมาก ไม่ผิดหรอกที่ให้เสมอ กรรมการเขาก็มืออาชีพแล้ว เขาคงเห็นแล้วล่ะค่ะ เขาอาจจะเห็นอะไรมากกว่าเราด้วยซ้ำไปคนบอกมันส์กว่าผู้ชายต่อยกันเหรอ ก็เอาคนสวยๆ มาต่อยมันก็น่าดูกว่าผู้ชายเนอะ ก็คิดว่าไฟต์หน้าน่าจะมีมวยผู้หญิงมากขึ้น แต่เราน่ะเกิน 40 เขาไม่เอาแล้ว เกินวัยไปมันมีปัญหา (หัวเราะ) นี่ชวนเปิ้ล (หัทยา วงษ์กระจ่าง) อยู่เนี่ย เปิ้ลบอกว่าเขาเคยมีติดต่อไปนะ แต่เขาไม่เอาอายุเกิน 40 และน้ำหนักเขาไม่ถึง เราทั้งคู่เลย นี่น้ำหนักยังไม่ถึง 50 กันเลย อายุเกินไปถึงไหนๆ แล้ว น้ำหนักได้เท่านี้”ฝากถึง “เจ เจตริน วรรธนะสิน” ในฐานะโปรโมเตอร์รายการ ให้ลองพิจารณาคู่ตนกับ “เปิ้ล” บ้าง ลั่นหนังเหนียว จะเป็นคู่หยุดโลก“ถ้าได้ต่อยกับเปิ้ลนี่เป็นมวยหยุดโลกเลยนะ เดี๋ยวต้องลองให้ 10 fight 10 เขากลับไปคิดใหม่ (หัวเราะ)แต่เราน่ะสามารถได้กับทุกคน อายุต่อให้เลย เป็น 10 ปี (หัวเราะ) แต่เขาบอกว่าอายุห้ามต่างกันเท่าไหร่ไม่รู้ เปิ้ลบอกว่าต้องไม่กี่ปี ของเรานี่ล่อไปเป็น 10 ปีเลย แต่ใจเราฟิตมาก ชอบมวยแต่เด็ก และชอบชกเอง ชอบเล่นอยู่กับบ้านหลังจากวันนั้นน้องเชียร์ก็ส่งรูปมาให้ดู เขาอัดเสียงมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ เห็นในไอจีเขาก็ยิ้มแย้มแล้วนี่ เขาบอกว่าเขาสบายดี เขาก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์เขา เราก็บอกให้พักผ่อน ไม่ต้องเที่ยวขอบคุณใครแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะต่อยได้ขนาดนั้นวันนั้นพูดกับเจไปแล้วนะ แต่เขาก็คงไม่กล้ารับปากหรอก คือรุ่นนี้แล้วถ้ารับปากเขาต้องทำ (หัวเราะ) เรายังรับประกันให้อีกนะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เดือดร้อนหรอก ขอให้เราได้ชกเถอะ อยากปล่อยของ (หัวเราะ)”